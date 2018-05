Sandersová: Trump sa o platbe pornoherečke dozvedel až dodatočne

Stormy Danielsová, vlastným menom Stephanie Cliffordová, chce súdnou cestou odstúpiť od dohody o mlčanlivosti, keďže je podľa nej neplatná.

Washington 4. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa "dozvedel až časom", že jeho osobnému právnikovi Michaelovi Cohenovi bolo preplatených 130.000 dolárov, ktoré poskytol krátko pred prezidentskými voľbami v roku 2016 pornoherečke Stormy Danielsovej, aby mlčala o údajnom pomere s neskorším víťazným kandidátom. Uviedla to vo štvrtok hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová, ktorú citovala agentúra AP.



Nový Trumpov právnik Rudy Giuliani, bývalý starosta New Yorku, predtým v televíznych rozhovoroch povedal, že Trump nahradil Cohenovi spomínanú tajnú platbu z októbra 2016. Označil to za legálnu transakciu, ktorá nebola v rozpore s pravidlami volebnej kampane.



Samotný Trump náhradu Cohenovi vo štvrtok ráno priznal vo svojich tweetoch, hoci dovtedy popieral, že by bol vedel o platbe Danielsovej. Podľa Giulianiho bol prezident oboznámený so všetkými podrobnosťami tejto záležitosti iba pred zhruba desiatimi dňami. Hovorkyňa Sandersová zase uviedla, že prvú informáciu o nahradení platby Cohenovi získala až zo stredajších interview s Giulianim.



Právnik Cohen je kľúčovou postavou vo viacerých súdnych prípadoch vrátane vyšetrovania zasahovania Ruska do prezidentských volieb v Spojených štátoch či platby pornoherečke Danielsovej, ktorá tvrdí, že mala s Trumpom pomer. Biely dom opakovane poprel akýkoľvek dôverný vzťah medzi nimi.



Stormy Danielsová, vlastným menom Stephanie Cliffordová, chce teraz súdnou cestou odstúpiť od dohody o mlčanlivosti, keďže je podľa nej neplatná.



V súčasnosti 39-ročná Danielsová tvrdí, že mala jedenkrát pohlavný styk s Trumpom počas golfového turnaja v Lake Tahoe v roku 2006 - vtedy bol miliardár už ženatý so súčasnou prvou dámou Melaniou.