Hromadná DOPRAVNÁ NEHODA: Vyžiadala si 19 zranených detí

Dortmund 21. februára (TASR) - Zranenia 19 detí si v stredu vyžiadala zrážka niekoľkých vozidiel vrátane školského autobusu v meste Dortmund ležiacom na západe Nemecka. Uviedla to agentúra DPA.



V samotnom autobuse utrpelo zranenia 18 detí. Zranilo sa aj batoľa, ktoré sa viezlo v jednom z ďalších áut.



Na mieste zasahovali príslušníci polície i hasiči, podľa ktorých ide prevažne o zranenia menšieho rozsahu.



Podľa predbežných záverov vyšetrovania nehodu zavinil vodič auta, ktorý vchádzal z bočnej cesty na hlavnú a nevšimol si blížiaci sa autobus.