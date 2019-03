Irak obvinil stovky detí z terorizmu a členstva v IS

Vyplýva to zo správy, ktorú v stredu zverejnila Medzinárodná ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW).

Bagdad 6. marca (TASR) - Iracké úrady a orgány kurdskej samosprávy obvinili stovky detí z terorizmu pre ich údajné prepojenie na extrémistickú organizáciu Islamský štát (IS). Priznania od detských vojakov boli často vymáhané mučením. Vyplýva to zo správy, ktorú v stredu zverejnila Medzinárodná ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW), napísala agentúra AP.



Podľa Human Rights Watch irackí a kurdskí predstavitelia zadržiavali na konci roku 2018 približne 1500 detí, ktoré obviňujú z príslušnosti k IS.



Tieto deti boli vystavované fyzickému násiliu, podrobované mučeniu elektrickým prúdom, nesmeli sa stretávať s rodinou či právnikmi a nútili ich priznať sa k tomu, že bojovali za IS, hoci mnohé z nich členmi IS nikdy neboli, ako uviedla HRW.



Riaditeľka HRW pre práva detí Jo Beckerová uviedla, že "rozsiahly represívny prístup nepredstavuje spravodlivosť", a varovala, že pre mnohé deti to bude mať negatívny dopad na celý ich život.



V správe HRW sa uvádza, že na deti, ktoré naverbovali ozbrojené skupiny, by sa malo nazerať predovšetkým ako na obete. Mali by byť rehabilitované a následne opätovne začlenené do spoločnosti.



Správa HRW vychádzala z rozhovorov s 29 irackými deťmi, ktoré sú alebo boli väznené v oblasti kurdskej samosprávy, ako aj s ich príbuznými, príslušníkmi väzenskej stráže a predstaviteľmi súdnej moci.



Irak oznámil porážku IS v decembri 2017 po troch rokoch bojov.