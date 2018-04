Ľudskoprávna organizácia: Libanon vyháňa sýrskych utečencov z miest

Do Libanonu prišiel po vypuknutí občianskej vojny obrovský počet utečencov. V krajine žije najviac utečencov na obyvateľa.

Bejrút 20. apríla (TASR) - Popredná medzinárodná ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) informovala o podmienkach života sýrskych utečencov v Libanone s tým, že libanonské úrady Sýrčanov čoraz častejšie vyháňajú z miest bez akéhokoľvek právneho odôvodnenia, píše v piatok agentúra AP.



Úrady v Libanone podľa správy HRW zasielajú Sýrčanom listy s oznámením o vysťahovaní. Libanonské úrady tiež podľa HRW používajú políciu, aby zastrašovala Sýrčanov a tým ich prinútili odísť do iných obcí.



V tejto malej stredomorskej krajine žije takmer milión Sýrčanov, čo predstavuje až pätinu z celkového počtu obyvateľov tejto krajiny.



Od roku 2017 vysťahovali z 13 libanonských samosprávnych miest alebo obcí viac než 3600 Sýrčanov. Z utečeneckých táborov libanonská armáda vysťahovala ďalších 7000 Sýrčanov, vyplýva z piatkovej správy HRW so sídlom v New Yorku.



Podľa Human Rights Watch hrozí vysťahovanie ďalším 42.000 utečencov zo Sýrie.