Human Rights Watch vyzýva na zatknutie sudánskeho prezidenta Bašíra

Tunis 27. marca (TASR) - Organizácia na ochranu ľudských práv Human Rights Watch (HRW) vyzvala v utorok Tunisko, aby "zakázalo alebo zatklo" sudánskeho prezidenta Umara Bašíra, ak sa tento týždeň cez víkend pokúsi zúčastniť na samite Ligy arabských štátov (LAŠ). Informovala o tom tlačová agentúra AP.



V New Yorku sídliaca organizácia HRW vydala v utorok správu, v ktorej opísala Bašíra ako "muža na úteku pred medzinárodnou spravodlivosťou", keďže ho do svojich rúk chce Medzinárodný trestný súd v holandskom Haagu, a to pre obvinenia zo spáchania genocídy súvisiace s konfliktom v západosudánskej oblasti Dárfúr.



Sudánci od vlaňajšieho decembra organizujú protesty, kde vyzývajú Bašíra na odstúpenie. Krajinu riadi od roku 1989, keď sa vďaka prevratu chopil moci.



LAŠ odmieta zatykač a Bašír počas rokov po jeho vydaní navštívil viacero arabských štátov. Nie je jasné, či príde aj na najbližší samit naplánovaný na nedeľu 31. marca v Tunisku.