Human Rights Watch kritizovala Izrael za vyhostenie Omara Shakira

Izraelský minister vnútra nariadil deportáciu Shakira ešte vlani.

Tel Aviv 17. apríla (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) kritizovala v stredu Izrael za utorňajšie rozhodnutie okresného súdu v Jeruzaleme, ktorý nariadil vyhostenie miestneho riaditeľa HRW Omara Shakira. Informovala o tom agentúra DPA.



Jeruzalemský súd odmietol žiadosť Omara Shakira o zotrvanie v krajine s odvolaním sa na jeho pokračujúcu podporu bojkotov židovského štátu. Shakir má krajinu opustiť do 1. mája. Na Twitteri však napísal, že sa plánuje odvolať na Najvyššom súde.



Organizácia HRW na Twitteri napísala, že súd svojím rozhodnutím vyslal správu, že ľudskoprávni aktivisti a kritici nie sú vítaní. Zároveň vyjadrila podporu Shakirovi a odmietla, že by on alebo samotná HRW propagovali bojkot Izraela.



Izraelský minister vnútra nariadil deportáciu Shakira ešte vlani. Označil ho za "bojkotového aktivistu", čo ale Shakir a HRW - organizácia so sídlom v New Yorku - popreli.



Izrael v roku 2017 prijal zákon zakazujúci vstup cudzincom, ktorí "úmyselne vyzývajú na bojkot Izraela".



Shakir je americkým občanom, ktorý pracuje ako riaditeľ HRW pre Izrael a palestínske územia od októbra 2016.