Human Rights Watch: Líbya nie je pripravená na spravoldivé voľby

Tripolis 21. marca (TASR) - Líbya nie je pripravená na konanie slobodných a spravodlivých volieb, varovala v stredu medzinárodná ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW). Miestne konkurenčné vlády plánujú v tomto roku vypísať parlamentné, ako aj prezidentské voľby, hoci konkrétny termín ešte stanovený nie je.



Hoci OSN i EÚ tento krok podporujú, HRW vyjadrila obavy, že ak Líbya prikročí k voľbám, "voliči, kandidáti a politické strany" budú čeliť hrozbe "nátlaku, diskriminácie a zastrašovania", informovala stanica BBC.



HRW so sídlom v USA sa ďalej domnieva, že požiadavky na slobodné a spravodlivé voľby bude v tomto severoafrickom štáte ťažké splniť. Líbyu totiž od zvrhnutia bývalého vodcu Muammara Kaddáfího v roku 2011 sužuje chaos.



"Súčasná Líbya je veľmi vzdialená od rešpektovania právneho poriadku a dodržiavania ľudských práv, nehovoriac už o prijateľných podmienkach pre slobodné voľby," uviedol zástupca HRW pre Blízky východ a severnú Afriku Eric Goldstein.



Podľa HRW sa musí v krajine rešpektovať sloboda slova, zákony, národné zhromaždenie a "funkčná justícia, schopná spravodlivo a rýchlo riešiť spory týkajúce sa volieb". Sudcov a činiteľov však stále ohrozujú ozbrojené skupiny.



HRW tiež poukazuje na to, že "právny rámec na konanie volieb zostáva nejasný", pričom vyzýva, aby volebná komisia vykonala "transparentný audit zoznamu voličov so zámerom predísť akýmkoľvek nezrovnalostiam".



Krajinu riadi množstvo konkurenčných skupín, čo sťažuje možnosť zabezpečenia volebného procesu. Frakcie musia zaviesť novú volebnú legislatívu a novelizovať príslušné články ústavy, ktoré budú definovať kompetencie prezidenta.



Medzi kandidátmi na post hlavy štátu sa spomínajú premiér Fájiz Sarrádž, ktorý stojí na čele vlády národnej jednoty podporovanej Organizáciou Spojených národov, a vojenský veliteľ východnej Líbye Chalífa Haftar - vodca takzvanej Líbyjskej národnej armády (LNA), pripomína BBC.



Na konaní volieb v prvej polovici tohto roka sa obaja zhodli počas stretnutia v Paríži, ktoré vlani v júli zorganizoval francúzsky prezident Emmanuel Macron.



Kandidovať za prezidenta Líbye chce aj Sajf Islám Kaddáfí, syn zosadeného líbyjského vodcu. Podľa rozhlasovej stanice RFI to oznámil v pondelok z Tunisu prostredníctvom jedného zo svojich tamojších spolupracovníkov.



Ak sa Kaddáfího kandidatúra potvrdí, spôsobí to zmeny v líbyjskej politike i verejnom živote, analyzuje RFI. V prezidentských voľbách v roku 2012 a 2014 totiž neboli žiadni kandidáti, ktorí by zastupovali "kaddáfistov", preto sympatizanti bývalého líbyjského vodcu tieto voľby bojkotovali.



Sajf Islám Kaddáfí, ktorého vydanie žiada Medzinárodný trestný súd, sa v Líbyi i okolitých štátoch stále teší veľkej popularite. Od svojho prepustenia z väzenia v roku 2017 sa zdržiava na neznámom mieste. Podľa niektorých zdrojov je stále v líbyjskom meste Zintán, kde bol aj väznený.