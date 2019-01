Human Rights Watch: Na celom svete rastie odpor voči autokratom

V Európe sa podpora ľudským právam vyjadrovala viacerými formami, či už na ulici alebo prostredníctvom inštitúcií.

Berlín 17. januára (TASR) - Na svete rastie odpor voči autoritatívnym vládam, konštatovala vo štvrtok ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW), ktorá to označila za najdôležitejší vývoj v minulom roku. Informovala o tom agentúra AP.



Podľa organizácie, ktorá zverejnila v Berlíne svoju výročnú správu o dodržiavaní ľudských práv na celom svete, sa štáty, občianske skupiny a ľudové hnutia postavili na odpor voči populistom, ktorí sa snažia o obmedzenie slobôd.



"Tí istí populisti, ktorí šírili nenávisť a netoleranciu, vyvolávajú odpor," uviedol riaditeľ HRW Kenneth Roth, podľa ktorého tento odpor pomáha vyhrávať dôležité zápasy a znovu oživuje celosvetovú obranu ľudských práv.



Správa HRW ďalej poukazuje na zreteľnú snahu brániť sa útokom na demokraciu v Európe, predchádzať krviprelievaniu v Sýrii alebo zastaviť bombardovanie a blokádu jemenských civilistov.



V Európe sa podpora ľudským právam vyjadrovala viacerými formami, či už na ulici alebo prostredníctvom inštitúcií. Davy protestovali voči čoraz autoritárskejšej vláde maďarského premiéra Viktora Orbána a jeho obmedzeniam akademickej slobody. Desaťtisíce ľudí vyšli do ulíc v Poľsku na protest voči pokusom vlády o narušenie nezávislosti súdnictva. Na vládnej úrovni Nemecko, Dánsko a Fínsko pozastavili predaj zbraní Saudskej Arábii po zabití saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího.



V USA opoziční demokrati získali kontrolu nad Snemovňou reprezentantov, keď voliči odmietli vyvolávanie strachu zo strany prezidenta Donalda Trumpa, ktorý chcel zmobilizovať svoju základňu podporovateľov snahou vykresľovať ako krízu prílev žiadateľov o azyl utekajúcich pred násilím v Strenej Amerike.



HRW ďalej poukazuje na to, že voliči v Malajzii a na Maldivách zbavili moci svojich korupčných premiérov, arménsky premiér odstúpil po masových protikorupčných protestoch a v Etiópii sa ujal po tlaku obyvateľstva moci premiér s pôsobivou reformnou agendou.



Ľudskoprávna organizácia však tiež upozornila na to, že Čína vlani vystupňovala represiu na najhoršiu úroveň za posledné desaťročia. Roth vyjadril znepokojenie nad tým, že prezident Si Ťin-pching bude môcť po ústavnej zmene zotrvať vo funkcii aj po vypršaní druhého funkčného obdobia v roku 2023 a že čínski úradníci rozšírili sledovanie bežných ľudí zo strany štátu.