Humanitárna pomoc USA pre Venezuelu dorazila na kolumbijskú hranicu

Caracas 7. februára (TASR) - Kamióny s humanitárnou pomocou zo Spojených štátov, smerujúce do krízou postihnutej Venezuely, dorazili vo štvrtok na kolumbijsko-venezuelskú hranicu. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Kamióny, naložené škatuľami s núdzovými potravinami a liekmi, vošli do kolumbijského mesta Cúcuta, ktoré od Venezuely oddeľuje len rieka.



O zásielky humanitárnej pomoci požiadali venezuelskí opoziční lídri. Zaviazali sa, že pomoc privedú na územie ťažko skúšanej krajiny aj napriek námietkam kritizovaného venezuelského prezidenta Nicolása Madura.



Politický boj vo Venezuele sa teraz sústreďuje na to, či Maduro umožní vstup humanitárnej pomoci na územie svojej krajiny.



Opozičný líder Juan Guaidó vyhlásil, že pomoc je nutná, lebo obyvatelia Venezuely zápasia s nedostatkom základného tovaru. Maduro popiera, že tam vládne humanitárna kríza, a tvrdí, že Venezuela nie je krajina žobrákov.



Venezuelská armáda zabarikádovala most medzi oboma susednými štátmi a snaží sa tak pomoc zastaviť.