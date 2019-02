Humanitárna situácia v sýrskom utečeneckom tábore Rukban je zúfalá

Tábor Rukban sa nachádza na juhu Sýrie, 265 kilometrov od Damasku, a žije v ňom približne 40.000 vysídlených Sýrčanov.

Bejrút 9. februára (TASR) - Svetový potravinový program (WFP) v sobotu označil humanitárnu situáciu v sýrskom utečeneckom tábore Rukban, kde uviazli tisíce ľudí, za "úplne zúfalú". Informovala o tom agentúra DPA.



"Humanitárna situácia v Rukbane je úplne zúfalá. Je tam holá púšť, v podstate tam nič nerastie," uviedla Marwa Awádová, hovorkyňa WFP v Sýrii. "Je to jedna z najhorších humanitárnych situácií, ktorej som bola svedkom," povedala pre DPA.



Organizácia Spojených národov (OSN) v spolupráci so Sýrskym arabským Červeným polmesiacom (SARC) v stredu vyslala svoj zatiaľ najväčší konvoj humanitárnej pomoci do tábora Rukban neďaleko hranice s Jordánskom.



V konvoji bolo viac ako 130 nákladných vozidiel s múkou, stravou pripravenou na konzumáciu, výživou pre deti a tehotné ženy, odevmi a vzdelávacími materiálmi, uvádza sa vo vyhlásení SARC.



Tábor Rukban sa nachádza na juhu Sýrie, 265 kilometrov od Damasku, a žije v ňom približne 40.000 vysídlených Sýrčanov. Väčšina z nich sú ženy a deti, uviedla Awádová s tým, že obyvatelia tábora jedia zväčša iba zemiaky a ryžu. Všetka strava sa do tábora pašuje a niektorí ľudia si ju nemôžu kúpiť, keďže je veľmi drahá.



Väčšina utečencov v Rukbane ušla z východnej Sýrie, ktorej časti pred niekoľkými rokmi ovládol Islamský štát (IS). Uviazli na hraniciach, keďže jordánske úrady uzavreli hranice.



V júni 2017 Jordánsko vyhlásilo oblasť Rukbanu za vojenskú zónu po tom, ako pri útoku na neďaleké pohraničné stanovište zahynulo šesť vojakov. K útoku sa prihlásil IS.



Jordánsko odvtedy opäť odmieta otvoriť hranice a tvrdí, že riešením je návrat utečencov domov.