Hunt: Rozhovory s labouristami sú konštruktívnejšie, než si myslíte

Britská premiérka Theresa Mayová v pondelok informovala, že jej vláda sa bude aj naďalej pripravovať na možný brexit bez dohody.

Londýn 15. apríla (TASR) - Rozhovory britskej vlády s opozičnou Labouristickou stranou, zamerané na hľadanie kompromisu ohľadom predbežnej dohody o odchode Británie z EÚ, sú konštruktívnejšie, než sa ľudia domnievajú. Povedal to v pondelok britský minister zahraničných vecí Jeremy Hunt pre rozhlasovú stanicu BBC.



"Rozhovory, ktoré vedieme s labouristami, sú podrobné a domnievam sa, že konštruktívnejšie, než si ľudia myslia," uviedol v rozhovore. "Sú podrobnejšie a konštruktívnejšie, než ľudia očakávali, a to na oboch stranách. Nevieme však, či budú úspešné," dodal.



Rozhovory britských ministrov s labouristami by mali tento týždeň pokračovať, informoval ešte v nedeľu šéf úradu britskej vlády David Lidington.



Lídri 27 členských krajín Únie sa na summite EÚ v noci na štvrtok dohodli na odklade brexitu do 31. októbra. Ide o flexibilný termín, čo znamená, že Británia môže Úniu opustiť aj skôr, ak britský parlament schváli dohodu, ktorú vláda v Londýne uzavrela s Bruselom.



Britská premiérka Theresa Mayová v pondelok podľa slov svojho hovorcu informovala, že jej vláda sa bude aj naďalej pripravovať na možný brexit bez dohody. Mayová sa takto mala vyjadriť v internej poznámke adresovanej svojmu úradu, informuje agentúra Reuters.



Mayovej hovorca zároveň médiám povedal, že premiérka v súvislosti so snahou prelomiť patovú situáciu okolo brexitu v parlamente, ktorý už trikrát zamietol ňou vyrokovanú dohodu s EÚ, neuvažuje o vypísaní predčasných parlamentných volieb.