Hunt si prirovnaním EÚ k Sovietskemu zväzu vyslúžil kritiku v Európe

Brusel 1. októbra (TASR) - Britský minister zahraničných vecí Jeremy Hunt sa stal terčom kritiky doma aj v zahraničí po tom, ako v nedeľu na kongrese Konzervatívnej strany prirovnal Európsku úniu k Sovietskemu zväzu, uviedla belgická televízna stanica RTBF.



Hunt vo svojom prejave obvinil Európsku úniu, že sa pokúša "potrestať" Spojené kráľovstvo za to, že sa rozhodlo Úniu opustiť, a prirovnal tento stav k Sovietskemu zväzu, ktorý bránil svojim občanom opustiť krajinu. "Čo sa stalo s dôverou a ideálmi európskeho sna? EÚ bola predurčená k ochrane slobody. Bol to Sovietsky zväz, ktorý bránil ľuďom odísť," povedal Hunt a dodal, že ak sa "európsky klub stane väzením", tak túžba utiecť z neho sa nezníži, ale bude rásť.



Šéf britskej diplomacie svoj výrok podporil poznámkou, že nedávno navštívil Lotyšsko, ktoré sa po získaní nezávislosti od Sovietskeho zväzu stalo "modernou demokraciou, členom NATO a členom EÚ".



V reakcii na jeho slová veľvyslankyňa Lotyšska v Spojenom kráľovstve Baiba Brazeová na svojom účte na Twitteri upozornila, že EÚ priniesla jej krajine prosperitu, rovnosť, rast a rešpekt, zatiaľ čo Sovieti "zničili životy troch generácií".



Na Huntove výroky sa v pondelok v Bruseli pýtali aj európski novinári, ktorých v tejto súvislosti zaujímal postoj Európskej komisie (EK). Hlavný hovorca eurokomisie Margaritis Schinas zareagoval krátko, s odkazom na potrebu lepšie poznať dejiny. "Pri všetkej úcte, všetci by sme mali prospech - a najmä ministri zahraničných vecí - z toho, ak by sme z času na čas otvorili knihy o histórii," uviedol.



RTBF pripomenula, že Jeremy Hunt je považovaný za možného nástupcu britskej premiérky Theresy Mayovej.



Spravodajca TASR Jaromír Novak