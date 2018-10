VIDEO: Hurikán Michael má prvú obeť a od elektriny odrezal tisíce ľudí

Meteorológovia predpovedali, že časť Floridy zažije zrážky do výšky 30 centimetrov a vlny na pobreží môžu dosiahnuť výšku až 4 metre. Foto: TASR/AP

Panama City 11. októbra (TASR) - Silný hurikán Michael, ktorý v stredu zasiahol severozápadnú časť amerického štátu Florida, si už na tomto území - zvanom i Panhandle - vyžiadal svoju prvú obeť. O život prišiel muž, na ktorého spadol strom. Vôbec najsilnejší hurikán, aký na severozápade Floridy zažili, priniesol podľa stanice BBC na toto územie silné zrážky, vyvracal stromy, zaplavil prístavy a tisíce ľudí odrezal od elektriny.Elektrické vedenie totiž potrhali popadané stromy a bez prúdu sa tak ocitlo vyše 311.000 nehnuteľností - domácností či firiem, informoval denník The Guardian. Evakuáciu nariadil floridský guvernér Rick Scott ešte pred úderom hurikánu zhruba 375.000 ľudí žijúcim na pobreží Mexického zálivu, mnohí však jeho výzvu zrejme ignorovali.Stav núdze vyhlásili úrady na celom území štátov Florida, Alabama, Georgia a Severná Karolína. Michael postupujúci z Mexického zálivu dorazil podľa amerického Národného strediska pre hurikány (NHC) na pevninu neďaleko mesta Mexico Beach na Floride v stredu okolo 20.00 h SELČ, pričom ho sprevádzal vietor dosahujúci rýchlosť až 250 kilometrov za hodinu.Meteorológovia predpovedali, že časť Floridy zažije zrážky do výšky 30 centimetrov a vlny na pobreží môžu dosiahnuť výšku až 4 metre. V oblasti zatvorili do konca týždňa všetky školy i úrady. Guvernér Scott povolal 3500 členov Národnej gardy.Obrovské škody živel napáchal v meste Panama City, kde je možné takmer na každom kroku vidieť polámané či vyvrátené stromy, strhnuté strechy, ši potrhané elektrické vedenie, priblížila agentúra AP.Hurikán Michael začal po svojom prechode z Floridy na juhozápad štátu Georgia trochu oslabovať, pričom okolo 3.00 h SELČ už ho podľa NHC sprevádzal vietor s rýchlosťou dosahujúcou len 145 kilometrov za hodinu. Z hurikánu štvrtej kategórie zoslabol na hurikán prvej kategórie, pričom sa pohyboval rýchlosťou 27 kilometrov za hodinu, informovala agentúra AP.Búrka by sa mala podľa očakávania meteorológov presúvať ďalej na severovýchod - a po štáte Georgia zasiahnuť v nadchádzajúcich hodinách i Južnú a Severnú Karolínu.Hurikán Michael si počas uplynulého víkendu vyžiadal na území Strednej Ameriky životy prinajmenšom 13 ľudí. Podľa BBC zahynulo šesť ľudí v Hondurase, štyria v Nikarague a traja v Salvádore.