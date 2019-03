Húsíovia privítali rezolúciu, ktorá ruší vojenskú podporu USA Rijádu

Hovorca húsíov Muhammad Abdulsalám sa vyjadril, že USA podporovali predlžovanie konfliktu a humanitárnej krízy v chudobnom a vojnou sužovanom Jemene.

Saná 14. marca (TASR) - Jemenskí šiitskí povstalci húsíovia uvítali stredajšie rozhodnutie amerického Senátu, ktorým Spojené štáty ukončili svoju pomoc Saudskej Arábii v jej vojne v Jemene. Agentúre AP to vo štvrtok povedal hovorca húsíov Muhammad Abdulsalám.



Hlasovanie Senátu bolo podľa jeho slov "pozitívnym krokom", pretože USA - ako sa vyjadril - podporovali "predlžovanie konfliktu a humanitárnej krízy" v chudobnom a vojnou sužovanom Jemene. "V skutočnosti bola Amerika jedným z... predajcov zbraní a poskytovateľov podpory" koalícii, vysvetlil hovorca.



Vojna v Jemene vypukla v roku 2014 po tom, ako húsíovia obsadili metropolu Saná. Saudská Arábia spoločne s ďalšími arabskými krajinami sa do podpory oficiálnej jemenskej vlády zapojila pred štyrmi rokmi. Konflikt medzičasom prerástol v jednu z najhorších humanitárnych katastrof súčasnosti. Podľa OSN je väčšina obyvateľstva v Jemene odkázaná na humanitárnu pomoc a približne desať miliónov ľudí je iba "krok od hladomoru".



Západ, vrátane USA, podporoval koalíciu okrem logistiky zbraňami v hodnote miliárd dolárov, píše AP.



Schválený návrh pôjde do dolnej komory Kongresu, Snemovne reprezentantov, kde dominujú demokrati, a je teda pravdepodobné, že ho tam odhlasujú. Potom pôjde na stôl prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorý sa už vyjadril, že toto opatrenie zamietne.



Senátor Bernie Sanders - jeden z presadzovateľov uvedenej rezolúcie, vysvetlil - že jej cieľom je, aby USA prestali podporovať vojnu Saudskej Arábie proti povstalcom húsíom v Jemene.