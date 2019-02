Husté sneženie a mrazy trápia aj Britániu

Rekordne najnižšiu teplotu - mínus 15,4 stupňov Celzia - zaznamenali v noci na území Škótska. Ide o najnižšiu teplotu nameranú v Británii od roku 2012.

Londýn 1. februára (TASR) - Stovky britských vodičov strávili noc zo štvrtka na piatok uväznení v autách, alebo sa v dôsledku mimoriadne silného sneženia ukryli do škôl či pohostinstiev. Informovala o tom agentúra AP.



Rekordne najnižšiu teplotu - mínus 15,4 stupňov Celzia - zaznamenali v noci na území Škótska. Ide o najnižšiu teplotu nameranú v Británii od roku 2012.



Taktiež obyvatelia Londýna, v ktorom počas roka prevláda mierne počasie, sa v piatok prebudili do snehom pokrytého mesta. Polícia preto vyzvala motoristov, aby - pokiaľ to nebude nevyhnutné - nejazdili.



V oblasti juhozápadného Anglicka zablokovalo husté sneženie cesty. Viac než 100 ľudí tak muselo prečkať noc v hostinci Jamaica Inn. Toto zariadenie z 18. storočia sa nachádza v dedine Bolventor, grófstvo Cornwall, a preslávil ho román britskej prozaičky Daphne du Maurierovej.



Sneženie a mráz skomplikoval cestnú i železničnú dopravu v takmer celom Spojenom kráľovstve a úrady preto vyzvali obyvateľov, aby skôr, než sa vydajú na cestu, skontrolovali prípadné meškania či rušenie liniek.



Vo Walese vyhlásili snehové prázdniny vo viac ako 400 školách. Školy zatvárajú aj inde v Anglicku vrátane grófstva Cornwall, uviedla stanica BBC.



Výstraha meteorológov pred snežením sa vzťahuje na niektoré časti juhovýchodného Anglicka; ľad a sneh pokryl taktiež sever a východ Škótska, ako aj niektoré oblasti v Anglicka a Walesu.



Desiatky letov zrušili taktiež britské aerolínie British Airways na medzinárodnom letisku Heathrow.