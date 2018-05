I. Dodon: Kancelária NATO v Moldavsku bude po voľbách zrejme zatvorená

Prieskumy verejnej mienky naznačujú, že väčšina Moldavčanov je proti užším vzťahom s NATO.

Moskva 17. mája (TASR) - Styčná kancelária NATO v moldavskej metropole Kišiňov, otvorená v decembri 2017, bude zrejme po nadchádzajúcich parlamentných voľbách v krajine zatvorená. Uviedol to moldavský prezident Igor Dodon v rozhovore pre denník Izvestija zverejnenom vo štvrtok.



"Existuje vysoká pravdepodobnosť, že po parlamentných voľbách, ktoré budú koncom tohto roka, bude kancelária Aliancie zatvorená," povedal Dodon.



Zdôraznil, že bol vždy proti otvoreniu kancelárie NATO v Kišiňove. Podľa jeho slov je jej poslaním ovplyvňovať verejnú mienku v Moldavsku, aby túto krajinu posunula smerom k užším kontaktom s NATO.



"Vedia, že Moldavčania nepodporujú túto myšlienku, a využívajú svoju kanceláriu na to, aby sa pokúsili zmeniť verejnú mienku. Nemyslím si, že to budú môcť urobiť v krátkodobej perspektíve," uviedol Dodon.



Podľa agentúry TASS prieskumy verejnej mienky naznačujú, že väčšina Moldavčanov je proti užším vzťahom s NATO.



Napriek svojmu neutrálnemu postaveniu Moldavsko od roku 1994 spolupracuje s Alianciou v rámci Individuálneho akčného plánu partnerstva (IPAP).



Proeurópska vládna koalícia sformovaná okolo Demokratickej strany Moldavska (PDM) obhajuje užšie vzťahy s NATO a v decembri 2017 otvorila v Kišiňove styčnú kanceláriu Aliancie.



Parlamentné voľby v Moldavsku sa uskutočnia koncom roka 2018. Podľa prieskumov verejnej mienky môže Strana socialistov Moldavskej republiky (PSRM), ktorá obhajuje vstup krajiny do Eurázijskej ekonomickej únie (EEÚ) vedenej Ruskom, počítať s podporou približne polovice voličov, a preto bude môcť ovládať väčšinu kresiel a vytvoriť novú vládu.