I. Korčok: EÚ uznáva iba ženevský formát rokovaní o mieri v Sýrii

Brusel 22. januára (TASR) - Európska únia pozorne sleduje dianie na severe Sýrie, kde turecké jednotky zvádzajú tuhé boje s kurdskými vojakmi. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok po zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli.



Korčok upozornil, že situácia na severe Sýrie, kde turecké sily od soboty (20. januára) útočia na Američanmi podporované kurdské milície, nebola súčasťou pracovnej agendy ministrov zahraničných vecí členských krajín EÚ. O dianí, ktoré zhoršuje napätie v už beztak komplikovanom sýrskom konflikte, však podľa jeho slov hovorili všetci, čo dokazuje, že ide naozaj o vážnu situáciu.



"Treba si uvedomiť príčinu, a tou je sedem rokov trvajúci zničujúci konflikt, ktorý neničí len Sýriu, ale ktorý má potenciál prerastať cez hranice a destabilizovať celý región," uviedol Korčok. Podľa jeho slov tento konflikt nemôže byť vyriešený vojenskými prostriedkami, ale diplomaciou a rokovaniami.



Na otázku TASR, ako vníma, že minister zahraničných vecí Ruskej federácie Sergej Lavrov v pondelok pozval predstaviteľov bojujúcich Kurdov, aby sa zúčastnili nadchádzajúcich rokovaní sýrskej opozície a predstaviteľov sýrskej vlády v Soči (30. januára), Korčok spresnil, že EÚ podporuje iba formát rokovaní v Ženeve.



"Treba sa vrátiť k rokovaciemu stolu, a ten je pre EÚ jasný. Je to proces pod vedením OSN, tzv. ženevský proces. Jedine politické riešenie môže priniesť stabilitu do Sýrie," upozornil.