I.Korčok:EÚ vyjadrila podporu Moldavsku, vyzvala na pokrok v reformách

Slovenský diplomat ocenil, že Rada EÚ pre zahraničné veci sa po dvoch rokoch v rámci svojej pracovnej agendy opäť vrátila k diskusiám o Moldavsku, ktoré je súčasťou Východného partnerstva.

Brusel 26. februára (TASR) - Európska únia vyslala v pondelok silný odkaz podpory pre európsku perspektívu Moldavska, táto krajina však musí dokázať pokrok v náročnom reformnom procese. Pre TASR to uviedol štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Ivan Korčok.



Slovenský diplomat ocenil, že Rada EÚ pre zahraničné veci sa po dvoch rokoch v rámci svojej pracovnej agendy opäť vrátila k diskusiám o Moldavsku, ktoré je súčasťou Východného partnerstva. Upozornil, že na Rade ministrov vystúpil aj šéf moldavskej diplomacie Tudor Ulianovschi a pripomenul, že Slovensko podporuje európsku perspektívu tejto krajiny, ktorá za posledné dva roky dosiahla pokrok v mnohých oblastiach.



"Oni vedia veľmi dobre, čo majú robiť. Z našej strany zaznieva takisto jednoznačné očakávanie - konkrétne výsledky reforiem v oblastiach ako boj proti korupcii, posilnenie právneho štátu a súdnictvo," skonštatoval Korčok.



V záveroch Rady ministrov sa tiež spresňuje, že moldavská strana by mala pokročiť aj v reformných procesoch týkajúcich sa prokuratúry, pričom nové opatrenia by mali zahŕňať aj dôkladné, nestranné a komplexné vyšetrovanie a trestné stíhanie všetkých osôb zapojených do masívnych bankových podvodov, ktoré túto krajinu poznačili v roku 2014.



Podľa Korčoka EÚ vyslala silný odkaz pre občanov Moldavska, aby sami verili v reformy, ktoré majú zmodernizovať ich krajinu. "Sú to ťažké reformy, tak ako všade, ale v prospech ich samotných," vysvetlil a dodal, že povzbudivé slová z Bruselu sú jasne podmienené pokračovaním reforiem a ich výsledkami.



Rumunská premiérka Viorica Dančilaová minulý týždeň v Bruseli naznačila, že jej krajina bude počas predsedníctva v Rade EÚ (1. január - 30. jún) presadzovať európsku perspektívu Moldavska. Korčok v tejto súvislosti pripomenul, že výhodou predsedníctva je aj to, že každá krajina, ktorá preberie štafetu, sa počas šiestich mesiacov snaží vtesnať do celoeurópskej agendy aj svoje priority. Podľa neho sa dá rozumieť rumunským snahám, ale vždy to bude o spoločnej pozícii všetkých členských krajín Únie, a tá je pre Kišiňov jednoznačná - podpora, ale s dôrazom na reformy.



Spravodajca TASR Jaromír Novak