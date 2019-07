I napriek škandálu okolo videa Strache opäť dovolenkuje na Ibize

Strache podľa rakúskeho denníka Kronen Zeitung pricestoval na Ibizu vo štvrtok spolu so svojou manželkou a tromi deťmi.

Viedeň 19. júla (TASR) - Bývalý predseda Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) a niekdajší rakúsky vicekancelár Heinz-Christian Strache dovolenkuje aj tento rok — už sedemnástykrát — na španielskom ostrove Ibiza, a to i napriek tomu, že práve tam bol nakrútený videozáznam, ktorý ho ako politika skompromitoval. Informovali o tom v piatok rakúske médiá.



Video natočené na Ibize totiž Stracheho zachytáva, ako pred voľbami z roku 2017 diskutuje o možných nelegálnych daroch pre svoju stranu a údajnej príbuznej ruského oligarchu výhľadovo sľubuje verejné zákazky, ak mu pomôže k volebnému úspechu.



Strache podľa rakúskeho denníka Kronen Zeitung pricestoval na Ibizu vo štvrtok spolu so svojou manželkou a tromi deťmi. Tieto informácie potvrdil aj samotný Strache, ktorého citoval denník Österreich. Dôvodom, prečo si ako dovolenkovú destináciu opäť vybral Ibizu, je podľa neho to, že ešte "vždy sa tam oplatí cestovať".



Po odhalení škandálu Strache odstúpil z postu vicekancelára, na čo vtedajší kancelár Sebastian Kurz odvolal ministra vnútra, Stracheho spolustraníka Herberta Kickla. Koaličnú vládu následne opustili aj zvyšní ministri z FPÖ. Parlament neskôr aj s podporou FPÖ vyslovil Kurzovi nedôveru. Vedenie krajiny nakoniec prevzala začiatkom júna úradnícka vláda dočasnej kancelárky Brigitty Bierleinovej.