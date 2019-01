Exprezident Pobrežia Slonoviny Laurent Gbagbo by mal ísť na slobodu

Vyhlásili to deň po tom, ako tento haagsky súd oslobodil Gbagba a jeho blízkeho spolupracovníka Charla Blého Goudého spod obvinení zo zločinov proti ľudskosti.

Haag 16. januára (TASR) - Sudcovia Medzinárodného trestného súdu (ICC) v stredu uviedli, že bývalý prezident Pobrežia Slonoviny Laurent Gbagbo by mal byť prepustený. Vyhlásili to deň po tom, ako tento haagsky súd oslobodil Gbagba a jeho blízkeho spolupracovníka Charla Blého Goudého spod obvinení zo zločinov proti ľudskosti, informovala agentúra AFP.



Predsedajúci sudca Cuno Tarfusser konštatoval, že súd "zamietol žiadosť prokuratúry ponechať ich vo väzbe", kým sa nerozhodne o odvolaní sa voči oslobodzovaciemu verdiktu. Prokuratúra sa však stále môže podľa Tarfussera odvolať voči ich prepusteniu. Môže to urobiť v čase potrebnom na ukončenie s tým súvisiacich "logistických, administratívnych a diplomatických opatrení".



Vláda Pobrežia Slonoviny v stredu uviedla, že neexistuje žiadna politická prekážka brániaca Gbagbovi v návrate do vlasti. "Je na ňom, ako sa rozhodne," povedal hovorca vlády Sidi Tiémoko Touré.



Agentúra AFP pripomína, že súd v Pobreží Slonoviny odsúdil Gbagba v inom prípade na 20 rokov väzenia pre obvinenia z "hospodárskych zločinov".



Gbagbo čelil obvineniam zo zločinov proti ľudskosti vrátane vrážd a znásilnení. Spáchali ich jeho stúpenci počas štyri mesiace trvajúcej občianskej vojny v Pobreží Slonoviny, ktorá vypukla po tom, čo Gbagbo po voľbách v roku 2010 odmietol odovzdať moc Alassanovi Ouattarovi. Ten je hlavou štátu aj v súčasnosti.



V konflikte podľa obžaloby zahynulo viac ako 3000 ľudí a ďalší vyše milión musel opustiť svoje domovy.



Gbagba zatkli Ouattarovi vojaci, ktorým pomáhali sily OSN a Francúzska. Do Haagu ho vydali v roku 2011.