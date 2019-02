Medzinárodný trestný súd prepustil L. Gbagba na kauciu do Belgicka

Bývalý prezident Pobrežia Slonoviny a jeho spolupracovník Charles Blé Goudé sa od piatka, keď ich tribunál v Haagu prepustil z väzby, nachádzali na neznámom mieste.

Haag 6. februára (TASR) - Bývalého prezidenta Pobrežia Slonoviny Laurenta Gbagba, ktorého Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu ešte 15. januára zbavil obvinení zo zločinov proti ľudskosti, prepustili na kauciu do Belgicka. V utorok večer to oznámil ICC.



Belgicko v sobotu 2. februára oznámilo, že v zásade súhlasilo s prijatím Gbagba, ktorý by sa tam mal zdržiavať až do prípadného odvolania prokuratúry proti jeho oslobodzujúcemu verdiktu, avšak ešte sa dolaďovali posledné detaily prijatia.



Despotický vládca Gbagbo (73) a jeho spolupracovník Charles Blé Goudé sa od piatka, keď ich tribunál v Haagu prepustil z väzby, nachádzali na neznámom mieste.



"Pán Gbagbo je teraz podmienečne prepustený v Belgicku," uviedla hovorkyňa ICC v utorok večer, ale ďalšie podrobnosti neposkytla.



Súd už 15. januára zbavil Gbagba a Blého Goudého obvinení súvisiacich s vlnou násilia po sporných voľbách v západoafrickej krajine v roku 2010.



Pri násilnostiach bolo zabitých približne 3000 ľudí. Gbagbo strávil za mrežami sedem rokov a od roku 2016 prebiehal súdny proces proti nemu.



Odklad Gbagbovho prepustenia z väzby vyplýval z toho, že prokuratúra tvrdila, že by mal byť zadržiavaný vo väzbe minimálne do prípadného odvolania proti jeho oslobodzujúcemu rozsudku. Prokuratúra argumentovala, že hrozí, že Gbagbo sa nevráti na súd, ak bude jeho oslobodzujúci verdikt zrušený.



Medzi podmienkami prepustenia sa nachádza aj tá, že Belgicko zaručí, že Gbagbo sa v prípade nutnosti na ICC do Haagu vráti.



Bývalý prezident tiež musí odovzdať cestovné doklady, týždenne sa hlásiť úradom, vyhýbať sa kontaktu so svedkami v Pobreží Slonoviny a neposkytovať o prípade žiadne verejné vyhlásenia.



Belgický minister zahraničných vecí Didier Reynders v sobotu vyhlásil, že dostali "žiadosť zo súdu o prijatie pána Gbagbu jednoducho preto, lebo má v Belgicku rodinu: druhú manželku a dieťa v Bruseli".



"Dospeli sme k záveru, že to bude v poriadku, ak sa bude počas podmienečného prepustenia zdržiavať v Belgicku," povedal minister a dodal: "Budeme ho sledovať."