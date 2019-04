ICO navrhuje obmedziť používanie sociálnych sietí pre deti

Kódex praxe obsahuje 16 štandardov, ktoré musia sociálne siete dodržiavať.

Londýn 15. apríla (TASR) - Britský Úrad komisára pre informácie (ICO) plánuje deťom zakázať na Facebooku a iných sociálnych sieťach používať možnosť "Páči sa mi to". Ide o nové pravidlá, ktoré majú ochrániť súkromie detí v on-line priestore. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.



Na základe navrhovaných zmien, ktoré ICO zverejnil na prediskutovanie v pondelok, by technologické spoločnosti nesmeli používať techniky, ktoré deti povzbudzujú, aby využívali danú sociálnu sieť.



ICO ďalej uviedol, že možnosť "Páči sa mi to" (Like) na Facebooku a Instagrame patrí k metódam, ktoré ľudí navádzajú k tomu, aby interagovali s webovou stránkou, čím sociálne siete získavajú od svojich užívateľov stále viac osobných údajov.



Kódex praxe obsahuje 16 štandardov, ktoré musia sociálne siete dodržiavať.



V dôsledku rastúcich obáv o dodržiavanie súkromia na internete zvyšujú regulačné orgány na celom svete dohľad nad internetovými spoločnosťami.