Identifikácia pozostatkov obetí po havárii boeingu bude trvať päť dní

Príčina nehody nového lietadla typu Boeing 737 Max 8 etiópskych aerolínií za jasného počasia je stále neznáma.

Addis Abeba 12. marca (TASR) - Letecká spoločnosť Ethiopian Airlines v utorok oznámila, že identifikácia pozostatkov 157 ľudí, ktorí zahynuli v nedeľu pri havárii lietadla neďaleko etiópskej metropoly Addis Abeba, by mala trvať päť dní.



Hovorca aerolínií Asrat Begashaw agentúre AP povedal, že "všetko pozbierať aj odniesť bude trvať päť dní". Zároveň sa zostavuje tím vyšetrovateľov z celého sveta pod vedením etiópskych úradov.



Pilot a kapitán Solomon Gizaw, ktorý videl miesto dopadu boeingu niekoľko minút po katastrofe, povedal, že lietadlo akoby "vniklo rovno do zeme".



Gizaw, riaditeľ súkromných aerolínií, bol medzi prvými ľuďmi, ktorých poslali hľadať miesto dopadu. Pre agentúru AP uviedol, že z výšky "nebolo nič vidieť. Vyzeralo to, akoby lietadlo zhltla zem... Boli sme v údive!"



Podľa Gizawa to vysvetľuje, prečo záchranné služby rýchlo poslali na miesto buldozéry, ktoré začali vykopávať veľké kusy lietadla.



Pri nedeľnej havárii krátko po štarte v Addis Abebe zahynulo všetkých 157 ľudí na palube, vrátane štyroch Slovákov.