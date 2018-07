Identifikovali podozrivých páchateľov útoku novičkom na Skripaľa

Britské úrady sú presvedčené o tom, že do tohto pokusu o vraždu je zapletených niekoľko Rusov, a pátrajú po viac než jednom podozrivom.

Londýn 19. júla (TASR) - Britská polícia tvrdí, že identifikovala páchateľov útoku novičkom na bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju v anglickom meste Salisbury.



Informovala o tom vo štvrtok spravodajská stanica Sky News s odvolaním sa na agentúru Press Association.



Britské úrady sú presvedčené o tom, že do tohto pokusu o vraždu je zapletených niekoľko Rusov, a pátrajú po viac než jednom podozrivom.



"Vyšetrovatelia sú presvedčení, že pomocou bezpečnostných kamier identifikovali podozrivých páchateľov útoku novičkom, a zároveň preverili záznamy ľudí, ktorí v danom čase prišli do krajiny," uviedol pre Press Association zdroj blízky vyšetrovaniu.



Vyšetrovatelia sú si "istí", že podozrivými sú Rusi, uvádza Sky News. Scotland Yard, ktorý vedie vyšetrovanie, bezprostredne odmietol podať ďalšie informácie.



Korešpondent stanice Sky News pre kriminalitu Martin Brunt uviedol: "Zhodovalo by sa to s dlhodobo presadzovaným názorom vlády, že za útokom na Skripaľovcov stojí ruský štát - alebo že prinajmenšom stratil kontrolu nad nervovoparalytickou látkou novičok, ktorá bola podľa expertov produkovaná iba v Rusku."



Analýza vzoriek z domu Skripaľovcov ukázala, že najvyššia koncentrácia tohto armádneho jedu sa nachádzala na kľučkách dverí.



Deň predtým, ako Skripaľovcov našli v bezvedomí v centre Salisbury, Skripaľa odviezol jeho známy na londýnske letisko Heathrow, kde vyzdvihol svoju dcéru Juliju vracajúcu sa z Moskvy. Podľa Brunta to poskytlo páchateľom približne päťhodinové okno na aplikovanie novičku na dvere ich domu.



Polícia nazhromaždila 5000 hodín záznamu z bezpečnostných kamier inštalovaných v inkriminovanej oblasti. "Tieto zábery boli porovnané so zábermi bezpečnostných kamier letiska Heathrow a ďalších letísk, nasnímaných v dňoch, keď došlo k útoku. Možno si tak spraviť predstavu o tejto dôkladnej a zložitej práci," uviedol Brunt.



"Domnievam sa, že polícia dospela k danému záveru po tom, ako stotožnila osoby, ktoré sa 3. a 4. marca nachádzali v blízkosti domu Skripaľovcov, s osobami nastupujúcimi na let či dokonca smerujúcimi späť do Ruska," dodal.



Po tom, ako sa Skripaľ (66) a jeho 33-ročná dcéra dostali do kontaktu s novičkom, boli hospitalizovaní a podstúpili intenzívnu liečbu. Obaja sa z otravy zotavili a medzičasom opustili salisburskú nemocnicu.



Štvrtková správa prichádza po tom, ako Dawn Sturgessová a jej partner Charlie Rowley boli koncom júna otrávení z rovnakého zdroja novičku ako Skripaľovci. Sturgessová (44), ktorá sa v neďalekom meste Amesbury dostala do kontaktu s dávkou tejto toxickej látky desaťnásobne vyššou ako Skripaľovci, medzitým otrave podľahla.



Vyšetrovatelia tvrdia, že látka sa nachádzala vo vyprázdnenej fľaštičke od parfumu, ktorú pár našiel v tamojšom parku. Sturgessová si obsah nádobky pravdepodobne naniesla priamo na pokožku. Rowley (45) kontakt s chemikáliou prežil a stále podstupuje liečbu. Polícia v Amesbury zaistila vyše 400 vzoriek a predmetov.