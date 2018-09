Ilarion:Samostatnosť pre ukrajinskú cirkev signalizuje mocenské záujmy

Ukrajinské úrady sa usilujú nastoliť národnú pravoslávnu cirkev, oddelenú od moskovského patriarchátu, už od roku 1991, keď sa Ukrajina osamostatnila od bývalého Sovietskeho zväzu.

Moskva 28. septembra (TASR) - Plány konštantínopolského ekumenického patriarchátu udeliť samostatnosť ukrajinskej pravoslávnej cirkvi sú znakom jeho mocenských ašpirácií, vyhlásil v piatok metropolita Ilarion Alfejev, vedúci oddelenia vonkajších cirkevných vzťahov moskovského patriarchátu.



"To, čo sa teraz deje na Ukrajine, nie je iba jednoduchým teritoriálnym sporom medzi dvoma cirkvami, ako by si niekto mohol myslieť. Ide tu o niečo väčšie. Je to vedomé a otvorené zneužívanie moci Konštantínopolom a inými," vyhlásil v piatok metropolita Ilarion pre ruský denník Izvestija.



"Zreteľne vidíme, že ekumenický patriarcha nepovažuje iné lokálne (národné) cirkvi za subjekty vo všepravoslávnych vzťahoch. Z tohto pohľadu je Fanarion (oficiálne sídlo Konštantínopolského ekumenického patriarchátu) jediným miestom, kde sa rodia všetky rozhodnutia," povedal Ilarion, citovaný agentúrou TASS.



Konštantínopol nehodlá diskutovať o probléme ukrajinskej autokefálie nielen s Ruskou pravoslávnou cirkvou, ale ani s ďalšími miestnymi cirkvami, tvrdí Ilarion.



Ukrajinské úrady sa usilujú nastoliť národnú pravoslávnu cirkev, oddelenú od moskovského patriarchátu, už od roku 1991, keď sa Ukrajina osamostatnila od bývalého Sovietskeho zväzu.



Metropolita predtým pohrozil, že ak budú pokračovať kroky smerujúce k odtrhnutiu ukrajinskej cirkvi, bude Moskva "nútená úplne prerušiť eucharistické spoločenstvo" s konštantínopolským patriarchom a prestať uznávať jeho autoritu.



Celá problematika má okrem náboženského aj výrazný politický rozmer. Za zrovnoprávnenie ukrajinskej cirkvi sa zasadzuje prezident Ukrajiny Petro Porošenko, za udržanie náboženskej jednoty Kyjeva s Moskvou naopak lobuje Kremeľ.