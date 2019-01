Leopard sa v Indii zatúlal do mesta a zranil štyroch ľudí

Konflikty medzi ľuďmi a zvieratami sú v Indii čoraz častejšie, keďže ľudia začínajú žiť aj v oblastiach blízko rezervácií alebo dokonca priamo v nich.

Naí Dillí 31. januára (TASR) - Najmenej štyroch ľudí zranil leopard, ktorý sa zatúlal do obývanej oblasti v severnej Indii. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.



Obyvatelia zalarmovali úrady v stredu v meste Džalandhár, ktoré leží v štáte Pandžáb. Lesníci sa pokúšali chytiť leoparda do siete, ale ten jedného z nich pohrýzol a ďalších dvoch zasiahol pazúrmi. Zranil aj iného obyvateľa, ktorý do neho hádzal kamene. Zranení nie sú v ohrození života.



Podľa jedného z lesníkov leopard vošiel v jednej z budov do miestnosti, kde ho zamkli, čím sa jeho vyčíňanie skončilo.



Konflikty medzi ľuďmi a zvieratami sú v Indii čoraz častejšie, keďže ľudia začínajú žiť aj v oblastiach blízko rezervácií alebo dokonca priamo v nich.