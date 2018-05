Nebezpečný vírus NIPAH zabíja: V Indii zomrelo doposiaľ 15 ľudí

Nákaza sa v začiatkoch vyznačuje horúčkou, bolesťami hlavy, ospalosťou či dýchacími ťažkosťami.

Naí Dillí 31. mája - Počet prípadov úmrtí na nákazu nebezpečným vírusom nipah v juhoindickom zväzovom štáte Kérala stúpol na 15. V rámci dvoch ďalších nových prípadov nákazy zaznamenaných v tejto oblasti sa počet potvrdených prípadov zvýšil na 17.



Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA s odvolaním sa na tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Podľa neho dvaja muži vo veku 28 a 55 rokov zomreli v stredu v nemocniciach v kéralskom okrese Kóžikkót (Kalikut). V týchto nemocniciach obaja postúpili aj liečbu.



Ministerstvo dodalo, že vypuknutie nákazy "lokalizovali" v dvoch kéralských okresoch - Kóžikkót a Malappuram. Mimo štátu Kérala nezaznamenali žiadne potvrdené prípady nákazy.



Indické zväzové štáty sú momentálne v stave pohotovosti z obáv, že by sa nákaza mohla rozšíriť. V pondelok v metropole indického východu Kalkata zomrel jeden vojak, u ktorého existovalo podozrenie na nákazu vírusom nipah. Pred návratom do Kalkaty bol na dovolenke v Kérale.



Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa nipah na ľudí môže preniesť zo zvierat, najčastejšie z netopierov či ošípaných. Neexistuje proti nemu očkovacia látka a úmrtnosť medzi nakazenými dosahuje až 70 percent.



Nákaza sa v začiatkoch vyznačuje horúčkou, bolesťami hlavy, ospalosťou či dýchacími ťažkosťami. Tieto príznaky môžu v priebehu 24-48 hodín prejsť až do kómy. Vírus nipah patrí taktiež medzi desať hlavných ochorení, ktoré by podľa WHO mohli zapríčiniť vznik ďalšej veľkej epidémie.