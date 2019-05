Naréndra Módí zložil prísahu a stal sa druhýkrát indickým premiérom

Módí, ktorého strana získala ako prvá v indických dejinách v dvoch voľbách po sebe väčšinu v parlamente, by mal oznámiť nových ministrov financií a zahraničných vecí.

Naí Dillí 30. mája - Indický premiér Naréndra Módí zložil vo štvrtok premiérsky sľub po tom, ako jeho hinduistická a nacionalistická Indická ľudová strana (BJP) zvíťazila v májových parlamentných voľbách so ziskom nadpolovičnej väčšiny. Písala o tom agentúra AFP.



Módí bol prvý spomedzi viac ako 50 ministrov a ich námestníkov, kto sa postavil pred osemtisícový dav, aby zložil prísahu.



Medzi zúčastnenými hosťami boli lídri krajín juhovýchodnej Ázie, hviezdy Bollywoodu aj osobnosti svetovej politiky.



Módí, ktorého strana získala ako prvá v indických dejinách v dvoch voľbách po sebe väčšinu v parlamente, by mal oznámiť nových ministrov financií a zahraničných vecí. Očakáva sa tiež, že ponúkne vysokú štátnu pozíciu aj svojej pravej ruke - predsedovi BJP - Amitovi Šáhovi.



Líder opozície Rahúl Gándhí, ktorého strana Indický národný kongres (INC) utrpela v parlamentných voľbách v poradí už druhú zdrvujúcu porážku, sa tiež zúčastnil na ceremónii.



Miestne médiá podľa AFP už informovali o tom, že Gándhí - potomok mocnej dynastie Nehrú-Gándhíovcov, ktorá v indickej politike dominovala od konca 40. rokov - už avizoval svoj odchod z funkcie predsedu strany.



BJP získala v májových voľbách 303 z celkového počtu 543 kresiel v dolnej komore parlamentu. INC, ktorá dominovala indickej politike celé desaťročia po tom, ako krajina získala nezávislosť na Spojenom kráľovstve, obsadila len 52 mandátov.



Indická ľudová strana vznikla v roku 1951. Ide o pravicovú stranu, ktorá tradične čerpá z hinduistického nacionalizmu. BJP je nielen najsilnejšou stranou v indickom parlamente, ale aj najväčšou stranou na svete z hľadiska členskej základne.