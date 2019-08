India: Počet obetí monzúnových dažďov prekročil 1000

Od júna do polovice augusta zaznamenali v deviatich najviac zasiahnutých zväzových štátoch najmä na severovýchode a západe Indie celkovo 1058 úmrtí pri incidentoch súvisiacich s dažďami.

Naí Dillí 18. augusta (TASR) - Už viac ako 1000 ľudí prišlo o život pri silných dažďoch v Indii od júna, keď sa začalo monzúnové obdobie. Vyplýva to z údajov ministerstva vnútra zverejnených v nedeľu. Úrady na severe krajiny medzitým vydali nové varovania pred záplavami po výdatných zrážkach v regióne z posledných dvoch dní, ktoré by podľa meteorológov mali pokračovať. Informovala o tom agentúra DPA.



Od júna do polovice augusta zaznamenali v deviatich najviac zasiahnutých zväzových štátoch najmä na severovýchode a západe Indie celkovo 1058 úmrtí pri incidentoch súvisiacich s dažďami, uviedlo ministerstvo vnútra. Väčšina obetí sa utopila alebo zahynula pri zrútení domov a zosuvoch pôdy. Záplavy v rozľahlých častiach krajiny postihli v tomto období viac než 18 miliónov ľudí.



Monzúnové obdobie trvá v južnej Ázii od júna do septembra. Dažde sú síce životne dôležité pre tamojšie poľnohospodárstvo, množstvo vody však opakovane spôsobuje aj veľké škody. Tohtoročné monzúnové dažde dosiaľ najviac postihli západoindický štát Maháraštra, kde úrady evidujú 245 úmrtí.