Pri dopravnej nehode v Indii zahynulo najmenej sedem ľudí

Naí Dillí 11. júna (TASR) - Najmenej sedem životov si vyžiadala dopravná nehoda, ku ktorej došlo v pondelok v severoindickom štáte Uttarpradéš, kde do skupiny študentov narazil vo vysokej rýchlosti autobus. Ďalší dvaja ľudia utrpeli vážne zranenia. Informovala o tom agentúra DPA.



Študenti sprevádzaní učiteľom boli na ceste na exkurziu v meste Agra a vystúpili zo svojho autobusu, ktorý na čerpacej stanici v okrese Kannaudž dopĺňal pohonné hmoty.



"Išli sa prejsť popri ceste, keď do nich zozadu narazil medzimestský autobus. Väčšina obetí zomrela na mieste," uviedol pre DPA telefonicky zástupca náčelníka miestnej polície Kešav Čand.



India je podľa oficiálnych údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) krajinou s najvyššou mierou úmrtnosti na cestách. Pri dopravných nehodách, spôsobených najmä prekračovaním povolenej rýchlosti, preplnenými komunikáciami či zlým stavom cestnej siete a motorových vozidiel, tam každoročne zomrie okolo 135.000 ľudí.