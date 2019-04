India si pripomína 100. výročie masakru v Amritsare

Išlo o jeden z najhorších zločinov koloniálnej vlády Británie, za ktorý sa Londýn ešte stále plne neospravedlnil.

Amritsar 13. apríla (TASR) - Britský vysoký komisár pre Indiu Dominic Asquith v sobotu položil veniec k pamätníku amritsarského masakru, ktorý pred 100 rokmi spáchali v Indii britskí vojaci. Išlo o jeden z najhorších zločinov koloniálnej vlády Británie, za ktorý sa Londýn ešte stále plne neospravedlnil.



Asquith, potomok britského premiéra z rokov 1908-16 Herberta Asquitha, označil tieto udalosti za "hanebné" a zopakoval slová, ktoré pred niekoľkými dňami vyslovila britská premiérka Theresa Mayová. "Hlboko ľutujeme, čo sa stalo, ako aj spôsobené utrpenie," vyhlásila Mayová v stredu v britskom parlamente.



Masaker sa odohral 13. apríla 1919 v uzavretom parku Džallijáanválá Bagh v meste Amritsar. Britskí vojaci spustili paľbu do tisícok neozbrojených indických mužov, žien a detí. Mnohí z nich sa zišli na protest proti ďalším represívnym opatreniam koloniálnej vlády a zatknutiu dvoch miestnych lídrov.



V daný deň sa konali aj jarné oslavy a do neďalekého Zlatého chrámu zavítalo množstvo pútnikov. Podľa dobových záznamov vtedy zahynulo približne 400 ľudí, avšak indické zdroje uvádzajú takmer 1000 mŕtvych. Masaker podnietil hnev obyvateľstva a prispel k vzniku indického hnutia za nezávislosť pod vedením Mahátmu Gándhího.



Reginald Dyer, ktorý velil zásahu, neskôr vyhlásil, že streľba "nemala za účel rozohnať ľudí, ale potrestať Indov za neposlušnosť", uvádza tlačová agentúra AFP.



Indický premiér Naréndra Módí označil tento masaker za "hrozný", pričom uviedol, že pamiatka na zavraždených "nás motivuje k ešte tvrdšej práci pri budovaní Indie, na ktorú by boli hrdí".



Za amritsarský masaker sa otvorene neospravedlnil ani bývalý britský premiér David Cameron počas svojej návštevy Indie v roku 2013. Britská kráľovná Alžbeta II. položila v roku 1997 na mieste veniec, jej manžel princ Philip však vyvolal pohoršenie, keď vyhlásil, že indické odhady počtu obetí sú "veľmi prehnané".