India tvrdí, že v Kašmíre zostrelili indické a pakistanské lietadlo

Naí Dillí 27. februára (TASR) - India priznala v stredu stratu jedného zo svojich vojenských lietadiel pri zrážke so vzdušnými silami Pakistanu, avšak tvrdí, že zostrelené bolo i jedno pakistanské lietadlo. Zásah utrpela pakistanská stíhačka nasadená pri operácii, ktorej terčom boli "vojenské zariadenia na indickej strane" hranice, uviedol na brífingu hovorca indického ministerstva zahraničných vecí Ravíš Kumár, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.



Pakistanský útok sa podľa neho podarilo odraziť a príslušníci pozemných síl videli, ako pakistanské lietadlo "padá z oblohy" na druhej strane hranice. "V tejto zrážke sme, žiaľ, stratili jeden Mig-21. Pilot je nezvestný v boji, Pakistan tvrdí, že bol zajatý," dodal.



Pakistan zostrelenie jedného zo svojich lietadiel popiera, uviedla agentúra AP.



Pakistanská armáda predtým oznámila, že v spornom regióne Kašmír zostrelila dve indické vojenské lietadlá, ktoré prenikli do vzdušného priestoru Pakistanu. Jedno z lietadiel sa podľa nej zrútilo do časti Kašmíru kontrolovanej Pakistanom, zatiaľ čo druhé dopadlo na indickú stranu. Pakistan tiež informoval o zajatí dvoch indických pilotov.



Polícia v indickej časti Kašmíru podľa AP medzitým informovala o nájdení tiel štyroch obetí vo vraku vrtuľníka indických vzdušných síl, ktorý sa zrútil blízko letiska na okraji regionálneho hlavného mesta Šrínagar. Svedkovia uviedli, že vojaci bránili obyvateľom približovať sa k miestu udalosti, pričom používali varovné výstrely.



Podľa zdrojov AFP predtým narušili vzdušný priestor nad indickou časťou Kašmíru pakistanské stíhačky, ktoré však boli donútené preletieť naspäť cez faktickú hranicu pretínajúcu toto sporné územie. Pri návrate údajne zhadzovali bomby.



Incident sa odohral deň po tom, ako indické vzdušné sily uskutočnili nálet v Pakistane, ktorého terčom bol podľa Indie výcvikový tábor islamistickej skupiny Džaiše Mohammad. Tá sa prihlásila k samovražednému bombovému útoku v Kašmíre zo 14. februára, pri ktorom zahynulo vyše 40 príslušníkov indickej polovojenskej polície. Pakistan prisľúbil po tomto nálete odvetu.