Vláda v Indii vydala nariadenie proti šíreniu falošných správ

Naí Dillí 3. apríla (TASR) - Indická vláda vydala nové nariadenie, podľa ktorého môžu novinárom dočasne zrušiť akreditáciu len pre obvinenie zo šírenia falošných správ.



Indické ministerstvo pre informácie a vysielanie uviedlo v pondelok neskoro večer, že akreditáciu akéhokoľvek žurnalistu, ktorý vytvára alebo propaguje falošné správy, pozastavia do ukončenia vyšetrovania.



Z vyhlásenia, ktoré nedefinuje falošné správy a nehovorí o tom, kto sa môže sťažovať, vyplýva, že ktokoľvek, kto rozširuje takéto správy, stratí akreditáciu na šesť mesiacov pri prvom previnení, na šesť mesiacov pri druhom a natrvalo, ak sa to stane opäť.



Na vyšetrovaní sa podľa agentúry AP budú podieľať skupiny z novinárov, majiteľov médií a niekedy politikov.



Parlament v neďalekej Malajzii schválil v pondelok novú legislatívu, ktorý stavia falošné správy mimo zákona, pričom porušovateľom tohto zákona bude hroziť šesťročné väzenie. Kritici tento krok pred voľbami označovali za drakonický a namierený proti opozícii.



Malajzijský premiér Najib Razak je zapletený do multimiliardového korupčného škandálu týkajúceho sa zadlženého štátneho fondu a aktivisti sa obávajú, že nová legislatíva by mohla byť zneužitá na kriminalizovanie kritických názorov a správ o pochybeniach vlády. Všeobecné voľby sa musia v krajine uskutočniť do augusta, očakáva sa však, že sa budú konať už čoskoro.



Zákon penalizuje tých, ktorí vytvárajú, ponúkajú, šíria, tlačia alebo publikujú falošné správy či publikácie obsahujúce falošné správy. Okrem šesťročného odňatia slobody im hrozí aj pokuta vo výške 500.000 malajzijských ringgitov (128.000 dolárov).