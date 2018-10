Vykoľajenie vlaku v Indii si vyžiadalo najmenej päť mŕtvych

Nehody sú v indickej železničnej doprave časté. Železničná sieť v tejto krajine patrí medzi najrozsiahlejšie na svete.

Naí Dillí 10. októbra (TASR) - Päť ľudí zahynulo a najmenej 35 ďalších utrpelo v stredu zranenia po tom, čo sa vykoľajil vlak v štáte Uttarpradéš na severe Indie. S odvolaním sa na miestne policajné zdroje o tom informovali tlačové agentúry DPA a AP.



Podľa polície sa vykoľajilo päť vozňov rýchlika New Farakka. K nehode došlo približne o 02.30 h SELČ pri meste Rae Bareli vo chvíli, keď vchádzal na tamojšiu železničnú stanicu. Vlak smeroval do Lakhnaú, hlavného mesta štátu Uttarpradéš.



Päť pasažierov bolo prevezených do nemocnice bez známok života, kým záchranári a polícia sa usilovali vyslobodiť ďalších cestujúcich, ktorí uviazli vo vozňoch, informovala polícia. Pasažierov následne prevážali do bezpečia autobusmi. Príčina nehody nebola bezprostredne známa.



Nehody sú v indickej železničnej doprave časté. Železničná sieť v tejto krajine patrí medzi najrozsiahlejšie na svete. Od roku 2010 zahynulo v dôsledku vlakových nehôd v Indii podľa údajov príslušných úradov vyše 25.000 ľudí.