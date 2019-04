India vyslala na obežnú dráhu špionážnu družicu

Bezpečnostný analytik Brahma Chellaney povedal, že EMISAT umiestnená na nízku obežnú dráhu Zeme má slúžiť na vojenský prieskum a zbieranie informácií.

Naí Dillí 1. apríla (TASR) - India v pondelok úspešne umiestnila na obežnú dráhu Zeme špionážnu družicu a 28 ďalších satelitov patriacich USA, Litve, Španielsku a Švajčiarsku, informovala agentúra DPA.



Indická nosná raketa odštartovala z vesmírneho strediska Šríharikota v južnej časti Indie. Družica EMISAT vážiaca 436 kilogramov po vypustení krúžila na orbite vo vzdialenosti 749 kilometrov od povrchu zeme, informovala Indická organizácia pre výskum vesmíru (ISRO).



Bezpečnostný analytik Brahma Chellaney povedal, že EMISAT umiestnená na nízku obežnú dráhu Zeme má slúžiť na vojenský prieskum a zbieranie informácií. Družica bude sledovať a lokalizovať nepriateľské radary.



Indická raketa vyniesla do vesmíru aj 24 malých amerických družíc, dve litovské a po jednej španielskej a švajčiarskej.



India v rámci raketového testu minulú stredu úspešne zostrelila družicu na nízkoobežnej dráhe Zeme, čím sa stala popri Spojených štátoch, Rusku a Číne štvrtou krajinou na svete, ktorá nadobudla spôsobilosť zostreľovať družice.



India v poslednom desaťročí výrazne investovala do rozvoja vlastného vesmírneho programu. Už v roku 2013 vyslala sondu na obežnú dráhu Marsu, pričom v roku 2019 plánuje odoslať misiu bez ľudskej posádky k Mesiacu a do roku 2022 aj misiu s ľudskou posádkou na obežnú dráhu Zeme.