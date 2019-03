Indické a pakistanské jednotky obnovili ostreľovanie, najmenej 4 mŕtvi

Napätie medzi susednými juhoázijskými krajinami eskalovalo, odkedy indické lietadlá v utorok vykonali cezhraničný nálet v Pakistane.

Šrínagar 2. marca (TASR) - Indické a pakistanské vojenské jednotky v noci na sobotu znova vzájomne ostreľovali svoje pozície a dediny pri hranici v spornom regióne Kašmír. O život prišli najmenej štyria civilisti a ďalších 11 ľudí utrpelo zranenia, vyplýva zo sobotňajších vyjadrení miestnych predstaviteľov, o ktorých informovali agentúry AP a DPA.



Obnovené boje pokračovali do rána a v indickej časti Kašmíru pri nich zahynuli dve deti a ich matka, keď ich dom neďaleko tzv. kontrolnej línie rozdeľujúcej himalájsky región zasiahla strela vypálená pakistanskými vojakmi, oznámila indická polícia. Otca detí hospitalizovali s kritickými zraneniami.



V pakistanskej časti Kašmíru podľa vládneho predstaviteľa Umara Ázama ostreľovali indické jednotky ťažkými zbraňami prihraničné dediny, pričom v jednej z nich zabili chlapca a zranili ďalších troch ľudí.



Predstavitelia oboch krajín opísali vojenské akcie obvyklými výrazmi, keď uviedli, že ich vojaci podnikli "patričné" odvetné opatrenia, a pripísali druhej strane vinu za "nevyprovokované" porušenia dohody o prímerí z roku 2003, konštatuje AP.



Napätie medzi susednými juhoázijskými krajinami eskalovalo, odkedy indické lietadlá v utorok vykonali cezhraničný nálet v Pakistane. Podľa Naí Dillí išlo o "preventívny" úder proti militantom obviňovaným zo samovražedného útoku, pri ktorom 14. februára v indickom Kašmíre zahynulo 40 indických vojakov.



Pakistan v odvete zostrelil v stredu indickú stíhačku a zajal jej pilota, ktorého v piatok odovzdali späť Indii.



Na oboch stranách kontrolnej línie utiekli tisíce civilistov do vládami zriadených dočasných prístreší alebo k príbuzným v bezpečnejších oblastiach.



Po najhoršom vystupňovaní násilia v Kašmíre od roku 1999 sa aj svetoví lídri zapojili do úsilia odvrátiť vojnu medzi Indiou a Pakistanom, úhlavnými nepriateľmi, ktorí disponujú jadrovými zbraňami.



Kašmír bol už príčinou dvoch vojen medzi oboma krajinami, odkedy v roku 1947 získali nezávislosť od Británie. Islamabad i Naí Dillí si nárokujú celý himalájsky región, v ktorého indickej časti bojujú povstalci od roku 1989 za nezávislosť alebo pripojenie k Pakistanu. Povstanie si už vyžiadalo desaťtisíce životov.