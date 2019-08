Indické monzúnové dažde zabili 184 ľudí, milión osôb dali do táborov

Vlani postihli štát Kérala najhoršie záplavy za takmer storočie a zahynulo pri nich okolo 450 ľudí.

Naí Dillí 12. augusta (TASR) - Indické úrady presťahovali v posledných dňoch približne milión ľudí do núdzových táborov a počet obetí záplav spôsobených monzúnovými dažďami v krajine stúpol v pondelok na najmenej 184.



Juhoindický zväzový štát Kérala, ktorý je turistickým rajom pre svoje pláže, dovolenkové strediská v zelených kopcoch a sieť lagún i jazier, je najhoršie postihnutým regiónom už druhý rok po sebe. Prírodný živel si minulý týždeň vynútil na tri dni aj zatvorenie medzinárodného letiska v tamojšom prímorskom meste Kóčin.



"Najmenej 76 ľudí zahynulo, 58 je nezvestných a ďalších 32 utrpelo zranenia," uviedol pre tlačovú agentúru AFP Pramod Kumar, policajný hovorca štátu Kérala.



Do núdzových táborov bolo presťahovaných približne 288.000 ľudí z najhoršie zasiahnutých okresov tohto štátu ako Vajanád, Malappuram a Kóžikkót.



Najmenej 42 ľudí prišlo o život aj v susednom štáte Karnátaka, ktorý zažíva najhoršie záplavy za posledné roky. "Evakuovali sme vyše 580.000 ľudí," povedal vysokopostavený predstaviteľ vlády v Karnátake.



Mnoho diaľnic a hlavných ciest v postihnutých oblastiach je poškodených alebo ich stúpajúca voda odrezala od okolia.



Do pátracích, záchranných a humanitárnych operácií boli nasadené miestne záchranné služby a vojaci pozemných, námorných a vzdušných síl.



Indické médiá informovali o 66 úmrtiach v západných štátoch Maháraštra a Gudžarát, pričom do núdzových táborov presťahovali desaťtisíce ľudí.



Hoci sú monzúnové dažde kľúčové pre doplnenie zásob vody v suchom trpiacej Indii, každý rok pripravia o život po celej krajine stovky ľudí.



Vlani postihli štát Kérala najhoršie záplavy za takmer storočie a zahynulo pri nich okolo 450 ľudí.