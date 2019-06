Indickí lekári štrajkujú proti násiliu zo strany pacientov a ich rodín

Štrajk potrvá prinajmenšom do utorka rána. Ide o vyjadrenie solidarity s lekármi zo západoindického štátu Západné Bengálsko.

Naí Dillí 17. júna (TASR) - Desaťtisíce lekárov v Indii vstúpili v pondelok do štrajku a vyzvali na viac bezpečnosti pre lekárov pred násilím páchaným na nich pacientmi a ich rodinami. Informovala o tom agentúra AFP a pripomenula, že štrajk sa koná v čase prvého zasadania parlamentu od nedávnych volieb.



Štrajk potrvá prinajmenšom do utorka rána. Ide o vyjadrenie solidarity s lekármi zo západoindického štátu Západné Bengálsko. Trojicu začínajúcich lekárov tam úmyselne brutálne napadli rodinní príslušníci pacienta, ktorý zomrel.



Združenie indických lekárov (IMA), ktoré zastupuje zhruba 350.000 z 900.000 lekárov v Indii, vyzvalo na prísnejšie potrestanie tých, ktorí zdravotníkov napadli.



IMA predpokladá, že príčinami útoku sú "vysoké očakávania" obyvateľov od lekárov, slabá infraštruktúra a nie vždy celkom vhodné personálne obsadenie zdravotníckych zariadení. Organizácia v tejto súvislosti žiada, aby boli v nemocniciach nainštalované bezpečnostné kamery, a navrhla taktiež obmedzenie návštev v nemocniciach.



AFP si všíma, že štrajk sa uskutočňuje v deň prvého zasadnutia parlamentu od opätovného zvolenia premiéra Naréndru Módího do úradu v máji tohto roku. Do štrajku sa nezapájajú pracovníci záchranných zložiek.



Lekári v indickom štáte Západné Bengálsko a v niektorých iných štátoch a veľkých mestách štrajkujú už od uplynulého pondelka. Odpor vyvolal útok rodiny na troch lekárov, ktorých príbuzný zomrel v štátnej nemocnici počas liečby. Rodina obvinila lekárov z nedbanlivosti a násilne na nich zaútočila. Dvaja z napadnutých sú v po útoku v kritickom stave.



Štrajk v Západnom Bengálsku už ochromil zdravotné služby pre celkovo 90 miliónov obyvateľov. Štát navyše už celé týždne sužuje politické násilie s doteraz takmer 20 obeťami.



Výdavky Indie na zdravotníctvo predstavujú menej než dve percentá HDP - krajina tak patrí svetovo medzi štáty s najnižšími investíciami v tomto sektore. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) ju tak vo svojich štatistikách radí za Irak a Venezuelu.



Na Módího znovuzvolení za predsedu indickej vlády má podľa AFP aj značný podiel pripravovaná reforma, tzv. Modicare - veľká iniciatíva vo verejnom zdravotníctve, ktorá má byť prínosnou pre najchudobnejšie vrstvy obyvateľstva.