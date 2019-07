Indickí záchranári zniesli telá siedmich himalájskych horolezcov

Štyria Briti, dvaja Američania, jeden Ind a jeden Austrálčan sa stali nezvestnými v posledný májový týždeň počas pokusu zdolať vrchol tohto 7816 metrov vysokého himalájskeho štítu.

Naí Dillí 3. júla (TASR) - Indickí záchranári v stredu zniesli telá štyroch z ôsmich horolezcov, ktorí pred takmer šiestimi týždňami zahynuli pod lavínou na druhom najvyššom vrchu krajiny Nandá Déví. Informuje o tom agentúra AFP.



Po zdĺhavej a nebezpečnej záchrannej operácii elitných indických horolezcov sa našli telá siedmich horolezcov; boli naviazané na spoločnom lane vo výške 6500 metrov. Telo ôsmeho horolezca sa dosiaľ nepodarilo objaviť.



Keďže je okolie hory nevhodné pre použitie vrtuľníkov, telá museli zniesť do základného tábora záchranári a štyri z nich boli následne letecky prepravené do mesta Pithorágarh, ktoré je ústredným bodom danej oblasti. Zvyšné tri telá budú transportované čoskoro.



"Dokončíme oficiálny proces identifikácie a pitvy. Telá budú uchovávané v márnici," uviedol pre AFP predstaviteľ miestnych úradov. Po ukončení procesu budú informované veľvyslanectvá príslušných krajín. Horolezci boli súčasťou 12-člennej expedície; štyria Briti však boli po tom, ako sa od odpútali od zvyšku tímu, zachránení.



Nezvestní horolezci naposledy komunikovali 26. mája, deň predtým, ako začalo snežiť a svahy horského masívu zasiahli mohutné lavíny. Expedícia pod vedením skúseného britského horolezca Martina Morana mala povolenie iba na výstup na východný vrchol Nandá Déví, ktorý už bol dosiahnutý predtým. Rodiny pozostalých horolezcov to však spochybňujú.



Podľa agentúry Reuters patria Nandá Déví a jej sesterský východný vrchol Sunandá Déví medzi najnáročnejšie štíty sveta, pričom ich dosiaľ zdolala iba hŕstka ľudí.