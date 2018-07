Indický premiér pokračuje v budovaní obchodných vzťahov s Afrikou

Módí sa najskôr zastavil v Rwande, kde podpísal viacero bilaterálnych dohôd a navštívil investičné projekty, píše agentúra DPA. V Ugande má na programe stretnutie so zástupcami indickej komunity.

Kampala 24. júla (TASR) - Indický premiér Naréndra Módí pricestoval v utorok na návštevu Ugandy. Ide o druhú zastávku v rámci premiérovej cesty po africkom kontinente pred stredajším začiatkom summitu hospodárskeho zoskupenia BRICS, ktoré tvoria Brazília, Rusko, India, Čína a Juhoafrická republika (JAR).



Módí sa najskôr zastavil v Rwande, kde podpísal viacero bilaterálnych dohôd a navštívil investičné projekty, píše agentúra DPA.



V Ugande má na programe stretnutie so zástupcami indickej komunity v krajine a v stredu prejav v ugandskom parlamente. Zúčastní sa taktiež na ugandsko-indickom obchodnom summite.



Premiér následne odcestuje do Juhoafrickej republiky na summit zoskupenia BRICS.



V Ugande žije výrazná komunita Indov. Patrí do nej aj skupina priemyselníkov, ktorá v posledných rokoch prosperuje po tom, ako dostala späť svoje majetky zhabané počas vlády niekdajšieho ugandského diktátora Idiho Amina.



Amin nariadil v roku 1972 obrovské vyhostenie Ázijcov vrátane indických obchodníkov z východoafrickej krajiny. Jeho zámerom bolo vrátiť ekonomiku späť do rúk miestnych obyvateľov.



Väčšina zo zhabaného majetku sa počas vlády súčasného prezidenta Yoweriho Museveniho vrátila ich niekdajším vlastníkom. Podnikatelia indického pôvodu medzičasom vo veľkom investovali do spracovateľských, poľnohospodárskych a farmaceutických odvetví v Ugande.



Príslušníci indickej komunity v Ugande žiadajú, aby ich ako kmeň uznala tamojšia ústava. Podobný štatút získali vlani v Ugande obyvatelia zo susednej Kene.



Ako doplnila DPA, India pracuje na vytvorení obchodných vzťahov s africkými štátmi. Módí pozval v roku 2015 afrických lídrov do Naí Dillí na summit India-Afrika, ktorý bol najväčším svojho druhu.