V Indii povolili ženám v reproduktívnom veku vstup do chrámu v Kérale

Ženy v reproduktívnom veku (približne 10-50 rokov) nemali po stáročia povolené vstúpiť do svätyne Sabarimála v indickom štáte Kérala na juhu krajiny.

Naí Dillí 28. septembra (TASR) - Indický najvyšší súd zrušil v piatok ženám v reproduktívnom veku zákaz vstupu do starodávneho hinduistického chrámu. Odôvodnil to tým, že pravidlá, ktoré chrám praktizoval, boli protiústavné. S odvolaním sa na indický právnický spravodajský server LiveLaw o tom informovala agentúra DPA.



Ženy v reproduktívnom veku (približne 10-50 rokov) nemali po stáročia povolené vstúpiť do svätyne Sabarimála v indickom štáte Kérala na juhu krajiny. Podľa kňazov z chrámu tradičné vylúčenie takých žien vyplývalo z celibátu boha Ajjappu, uctievaného v tejto svätyni.



Združenie mladých indických právnikov podalo proti tomuto zákazu petíciu už v roku 2006.



"Oddanosť viere nemôže byť diskriminovaná na základe pohlavia," uviedol sudca Dípak Mišra.



Zrušenie spomínaného zákazu jeden z miestnych aktivistov za rodovú rovnosť okomentoval slovami, že "ide o historické rozhodnutie súdu, ktoré bude mať vplyv na indické chrámy, mešity i kostoly".



V niektorých hinduistických komunitách sú menštruujúce ženy považované za nečisté, čo vedie k obmedzeniam a v niektorých prípadoch až k úplnému zákazu vstupu na určité miesta ženám v reproduktívnom veku, vysvetľuje agentúra Reuters.