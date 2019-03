Facebook pred voľbami v Indonézii zakázal zahraničné politické reklamy

Spoločnosť tak urobila niekoľko týždňov po tom, ako ju Európska únia podrobila kritike za nedostatočné úsilie v oblasti kontroly zásahov do volieb.

Jakarta 5. marca (TASR) - Sociálna sieť Facebook pred prezidentskými voľbami v Indonézii zakázala v krajine politické reklamy zo zahraničia, informovala agentúra AFP. Spoločnosť tak urobila niekoľko týždňov po tom, ako ju Európska únia podrobila kritike za nedostatočné úsilie v oblasti kontroly zásahov do volieb.



Facebook oznámil, že v súvislosti s voľbami v Indonézii dočasne obmedzí platený obsah týkajúci sa na politikov, politických strán alebo pokusov o odradzovanie voličov od účasti na voľbách. Reštrikcie sa budú vzťahovať na zadávateľov reklamy, ktorí sídlia mimo Indonézie.



Facebook chce týmto spôsobom zamedziť prípadným pokusom o zasahovanie do indonézskych volieb prostredníctvom svojej sociálnej siete.



Indonézia podobne ako iné krajiny sveta bojuje s nenávistnými prejavmi a falošnými správami šíriacimi sa v online prostredí. Tamojšie úrady sa obávajú, že by takýto obsah mohol podkopať náboženský a sociálny zmier v krajine.



Prezidentské a parlamentné voľby v Indonézii, najľudnatejšej krajine s moslimskou väčšinou na svete, sa majú konať v apríli 2019.



Exekutíva EÚ v predošlých mesiacoch tohto roka kritizovala Facebook za to, že v období pred májovými voľbami do Európskeho parlamentu nevynakladá dostatočné úsilie na dôkladnú kontrolu reklamy na svojich stránkach. Spoločnosť Facebook koncom januára predstavila nové nástroje a metódy na boj proti politickým on-line zásahom do volebných procesov v Európe.