Pátracie tímy vyzdvihli čiernu skrinku havarovaného boeingu

Záchranár si prezerá trosky zrejme z lietadla indonézskej nízkonákladovej spoločnosti Lion Air, ktoré sa zrútilo v pondelok približne 13 minút po štarte z medzinárodného letiska v Jakarte. Boeing-737 Max 8 s kapacitou 210 cestujúcich smeroval na linke JT610 z Jakarty do mesta Pangkal Pinang, metropoly provincie Bangka-Belitung ležiacej na východnom pobreží ostrova Bangka.

Haváriu lietadla, ktoré sa v pondelok 29. októbra zrútilo približne 13 minút po štarte z medzinárodného letiska v Jakarte, neprežil nikto z 189 ľudí na palube.

Jakarta 1. novembra (TASR) - Indonézske pátracie tímy vyzdvihli vo štvrtok z morského dna jednu z dvoch tzv. čiernych skriniek lietadla Boeing 737 Max 8 indonézskej nízkonákladovej spoločnosti Lion Air, ktoré sa v pondelok zrútilo do Jávskeho mora. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA.



Boeing 737 Max 8 s kapacitou 210 cestujúcich smeroval na linke JT610 z Jakarty do mesta Pangkal Pinang, metropoly provincie Bangka-Belitung ležiacej na východnom pobreží ostrova Bangka. Naposledy ho lokalizovali pri meste Karawang v provincii Západná Jáva, potom zmizol z radarov a prerušil sa kontakt s posádkou.



Indonézske úrady potvrdili, že lietadlo sa zrútilo do Jávskeho mora neďaleko pobrežia v oblasti, kde má voda hĺbku 30-35 metrov.