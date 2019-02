Indonézia potrestá policajtov, ktorí pri vypočúvaní použili hada

Videozáznam, ktorý sa začiatkom februára šíril na internete, zachytával policajta v indonézskom okrese Jayawijaya pri tom, ako omotával hada okolo krku podozrivého.

Jakarta 22. februára (TASR) - Indonézska vláda v piatok prisľúbila, že vyvodí dôsledky pre policajtov, ktorí použili hada pri vypočúvaní podozrivého zlodeja mobilných telefónov, aby si tak od neho vymohli priznanie. K incidentu došlo nedávno v indonézskej provincii Papua, pričom experti z Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) vo štvrtok vyzvali Jakartu, aby ho prešetrila.



"Polícia incident vyšetruje a uviedla, že voči zodpovedným jednotlivcom budú v súlade s predpismi prijaté disciplinárne opatrenia," informoval podľa agentúry DPA hovorca indonézskeho ministerstva zahraničných vecí. "Išlo o čin jednotlivcov odporujúci pravidlám a predpisom národnej polície," dodal.



Experti z OHCHR uviedli, že vypočúvanie s hadom odráža "rozšírenú schému násilia" a zneužívania, akú používajú indonézske bezpečnostné sily v provincii Papua. Takéto postupy podľa nich často uplatňujú voči domorodým Papuáncom či ľudskoprávnym aktivistom.



"Tento posledný incident je príznačný pre hlboko zakorenenú diskrimináciu a rasizmus, akým čelia domorodí Papuánci, a to zo strany indonézskej armády i polície," uviedli.



Videozáznam, ktorý sa začiatkom februára šíril na internete, zachytával policajta v indonézskom okrese Jayawijaya pri tom, ako omotával hada okolo krku podozrivého, ktorého práve vypočúval.



Na zázname bolo počuť, ako sa policajt podozrivého pýta, koľkokrát už odcudzil mobilný telefón. Podozrivý sa schúlil a kričal od strachu.



Miestna polícia sa neskôr za incident ospravedlnila. Čin však obhajovala ako v podstate neškodný pokus o to, aby si takto od podozrivého vymohla priznanie. Miestny policajný hovorca dokonca uviedol, že použitý had bol krotký a na policajnej stanici v Jayawijayi ho už dlhší čas chovali na zastrašovanie opilcov, ktorí robia v okrsku problémy.