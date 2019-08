SILNÉ ZEMETRASENIE zabilo v Indonézii najmenej jednu osobu

Najničivejším zemetrasením v novodobých dejinách Indonézie bolo to z 26. decembra 2004, keď otrasy s magnitúdou 9,5 vyvolali obrovskú vlnu cunami, ktorá zabila približne 226.000 ľudí.

Jakarta 3. augusta (TASR) - Silné podmorské zemetrasenie, ktoré zasiahlo v piatok večer oblasť pri pobreží indonézskych ostrovov Sumatra a Jáva, zabilo najmenej jednu osobu a vynútilo si krátku evakuáciu vyše 1000 obyvateľov, obávajúcich sa prívalových vĺn cunami. V sobotu to oznámil indonézsky úrad pre zmierňovanie následkov katastrof.



Zemetrasenie malo magnitúdu 6,8, uviedla tlačová agentúra Reuters.



Indonézia vydala už do niekoľkých minút od výskytu otrasov varovanie pred cunami. Výstraha trvala dve hodiny a ľudia žijúci na pobreží ušli do vyšších polôh.



Silné zemetrasenie pocítili aj v hlavnom meste Jakarta a obyvatelia vybiehali z výškových budov von na ulice.



Jedna osoba zomrela na infarkt počas paniky v provincii Banten na západe ostrova Jáva a najmenej štyria ďalší ľudia utrpeli zranenia.



Úrad uviedol, že tí, čo ušli na vyššie položené miesta, napríklad aj 1000 obyvateľov provincie Lampung v južnom cípe ostrova Sumatra, sa už vrátili domov.



Zemetrasenie zničilo 34 domov a spôsobilo menšie škody na desiatkach ďalších budov.



Americká geologická služba USGS stanovila epicentrum v Indickom oceáne približne 227 kilometrov od mesta Telok Beting na Sumatre.



Indonézia sa nachádza na takzvanom tichomorskom Ohnivom kruhu, kde sa často vyskytujú zemetrasenia a niekedy ich sprevádzajú vlny cunami.



Najničivejším zemetrasením v novodobých dejinách Indonézie bolo to z 26. decembra 2004, keď otrasy s magnitúdou 9,5 vyvolali obrovskú vlnu cunami, ktorá zabila približne 226.000 ľudí na pobrežiach Indického oceánu, vrátane vyše 126.00 osôb v samotnej Indonézii.