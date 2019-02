V stiesnených podmienkach v Indonézii našli viac než 250 migrantov

Zatiaľ nie je známe, či do Indonézie pricestovali legálne alebo nelegálne. Samotní Bangladéšania uviedli, že hľadali prácu v Malajzii.

Jakarta 7. februára (TASR) - Najmenej 252 "vyhladovaných" ľudí, ktorí o sebe tvrdia, že pochádzajú z Bangladéša, objavili v stiesnených priestoroch v dvoch obchodoch v indonézskej provincii Severná Sumatra. S odvolaním sa na predstaviteľa imigračného úradu o tom vo štvrtok informovala agentúra DPA.



Migrantov našli v stredu v provinčnej metropole Medan po tom, ako sa na seba pokúšali upozorniť. Zatiaľ nie je známe, či do Indonézie pricestovali legálne alebo nelegálne. Samotní Bangladéšania uviedli, že hľadali prácu v Malajzii.



"Mohli pricestovať ilegálne loďou a čakať na odvoz do Malajzie," uviedol pre DPA šéf provinčného imigračného úradu Icon Siregar. "Stále hľadáme ich doklady," dodal.



Koľko času strávili migranti v takýchto podmienkach, sa nevie. Medzičasom ich previezli do imigračného centra v Medane.



V ostatných rokoch je pomerne bežné, že na indonézskom ostrove Sumatra uviazne loď s migrantmi pokúšajúcimi sa dostať do tretej krajiny. Služby pašerákov využívajú napríklad príslušníci mjanmarskej moslimskej menšiny Rohingov, ktorí utekajú zo svojej vlasti pred útlakom a prenasledovaním.