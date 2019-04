Vyše 270 Indonézanov zomrelo z prepracovania súvisiaceho s voľbami

Krajina s 260 miliónmi obyvateľov usporiadala 17. apríla prvýkrát voľby, v ktorých spojila prezidentské voľby s hlasovaním do celoštátneho aj regionálnych parlamentov - cieľom bolo ušetriť náklady.

Jakarta 28. apríla (TASR) - Desať dní odvtedy, čo Indonézia uskutočnila najväčšie jednodňové voľby na svete, zomrelo celkovo vyše 270 volebných pracovníkov, väčšinou na choroby súvisiace s vyčerpanosťou spôsobenou dlhými hodinami práce pri sčítavaní miliónov hlasovacích lístkov. V nedeľu o tom informoval indonézsky predstaviteľ Arief Priyo Susanto, ktorého citovala agentúra Reuters.



Krajina s 260 miliónmi obyvateľov usporiadala 17. apríla prvýkrát voľby, v ktorých spojila prezidentské voľby s hlasovaním do celoštátneho aj regionálnych parlamentov - cieľom bolo ušetriť náklady.



Hlasovanie prebehlo do veľkej miery pokojne a podľa odhadu pritiahlo 80 percent z celkového počtu 193 miliónov voličov, z ktorých každý musel označiť päť hlasovacích lístkov. Volebných miestnosti bolo vyše 800.000.



Avšak zorganizovať osemhodinové hlasovanie v krajine, ktorá má od východných po západné cípy dĺžku 5000 kilometrov, predstavovalo nesmierne náročnú logistickú operáciu a pre predstaviteľov komisií išlo priam o vražednú úlohu, pretože hlasovacie lístky museli spočítať ručne.



Do sobotňajšieho neskorého večera zomrelo 272 volebných predstaviteľov, väčšinou na ochorenia súvisiace z prepracovania, a ďalších 1878 pracovníkov ochorelo, vyhlásil hovorca ústrednej volebnej komisie (KPU) Susanto.



Ministerstvo zdravotníctva vydalo 23. apríla obežník, v ktorom vyzvalo zdravotnícke zariadenia, aby poskytli volebným pracovníkom maximálnu starostlivosť. Ministerstvo financií medzitým začalo pracovať na odškodnení pre rodiny zosnulých, dodal Susanto.



Ústredná volebná komisia sa dostala pod paľbu kritiky za narastajúci počet úmrtí.



"KPU nerozumne preťažila členov volebného personálu," povedal Ahmad Muzani, zástupca šéfa volebného štábu opozičného prezidentského kandidáta Prabowa Subianta, ktorého citoval spravodajský portál Kumparan.com.



Prabowo podľa nezávislých analytikov výsledkov prehral. Analytici sa pritom opierali o takzvané rýchle sčítanie hlasov. Prabowo zároveň tvrdil, že došlo k rozsiahlym podvodom a jeho štáb tiež vyhlásil, že niektorí predstavitelia komisií označovali hlasovacie lístky v prospech súčasného prezidenta Joka Widoda. Prezidentov minister pre bezpečnosť zareagoval slovami, že tieto obvinenia sú neodôvodnené.



Za víťaza sa už vyhlásili obaja prezidentskí kandidáti, hoci rýchle sčítanie naznačilo, že vo voľbách o deväť až desať percentuálnych bodov zvíťazil Widodo.



KPU dokončí sčítanie hlasov a oznámi víťazov prezidentských aj parlamentných volieb 22. mája, dodala agentúra Reuters.