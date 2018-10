VIDEO: LETECKÉ NEŠŤASTIE: Indonézske lietadlo malo na palube 188 ľudí

Jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 di dekat fasilitas Anak usaha PT Pertamina (Persero), Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) di lepas pantai di utara Bekasi, Jawa Barat. Petugas PHE ONWJ melakukan evakuasi dan mengambil dokumentasi. pic.twitter.com/Xq0kQjAWe8 — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) October 29, 2018

Crisis Center Penanganan Jatuhnya Pesawat Lion Air JT 610.Silakan menghubungi crisis center di nomor 021-80820000 dan untuk infomasi penumpang di nomor 021-80820002.Corporate Communications Strategic of Lion Air, Danang Mandala Prihantoro +62 8788 033 3170 pic.twitter.com/wtUQxVytXt — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) October 29, 2018

Na snímke, ktorú vydala indonézska agentúra pre zmierňovanie následkov katastrof (BNPB), skúmajú inšpektori more, či nie sú v ňom ostatky z lietadla Lion Air, ktoré sa v pondelok 29. októbra 2018 zrútilo 13 minút po štarte z letiska v Jakarte. Foto: TASR/AP

TASR prináša v tejto súvislosti výberový prehľad veľkých leteckých nešťastí za posledných desať rokov

Jakarta 29. októbra (TASR) - Lietadlo indonézskej nízkonákladovej spoločnosti Lion Air, ktoré sa v pondelok zrútilo približne 13 minút po štarte z medzinárodného letiska v Jakarte, malo na palube 181 cestujúcich a sedem členov posádky vrátane dvoch pilotov. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na hovorcu indonézskej agentúry pre zmierňovanie následkov katastrof Sutopa Purwa Nugroha.Nugroho zároveň zverejnil na Twitteri zábery trosiek, zničeného smartfónu, kníh, tašiek a častí trupu lietadla, ktoré sa doteraz podarilo nájsť posádkam pátracích plavidiel.Indonézske úrady potvrdili, že lietadlo sa zrútilo do Jávskeho mora neďaleko pobrežia v oblasti, kde má hĺbku 30-35 metrov. Či sa niekoho podarilo zachrániť, zatiaľ nie je známe.Boeing-737 Max 8 s kapacitou 210 cestujúcich smeroval na linke JT610 z Jakarty do mesta Pangkal Pinang, metropoly provincie Bangka-Belitung ležiacej na východnom pobreží ostrova Bangka. Naposledy ho lokalizovali pri meste Karawang v provincii Západná Jáva, potom zmizol z radarov a prerušil sa kontakt s posádkou.Z Jakarty stroj vzlietol približne o 06.20 h miestneho času (0.30 h SEČ). Z údajov na stránke Flightradar24 vyplýva, že lietadlo bolo vo výške okolo 1112 metrov, keď náhle začalo prudko klesať a zároveň sa zvýšila jeho rýchlosť.Pád lietadla videla posádka remorkéra, ktorá ju nahlásila námornému úradu o 06.45 h miestneho času a na miesto havárie dorazila o 30 minút.Lion Air vznikli v roku 1999. Rýchlo sa rozvíjajúca spoločnosť používa moderné lietadlá vyrobené firmami Boeing a Airbus. Špecializuje sa vnútroštátne lety, v ponuke však má aj niekoľko zahraničných destinácií.V súčasnosti vlastní spoločnosť o niečo viac ako 100 lietadiel. Pred piatimi rokmi si u Airbusu objednala 200 lietadiel stredného doletu.Lietadlá Lion Air majú na svojom konte niekoľko incidentov. Vlani sa jedno zrazilo s lietadlom spoločnosti Wings Air, ktoré pristávalo na letisku Kualanamu na ostrove Sumatra; incident sa obišiel bez zranení. V máji 2016 sa na Medzinárodnom letisku Sukarno-Hatta v Jakarte zrazili dve lietadlá Lion Air. V roku 2013 stroj Lion Air riadený ešte neskúseným pilotom zišiel na ostrove Bali z dráhy a zrútil sa do mora, pričom sa rozlomil. Niekoľko ľudí bolo pri tejto havárii zranených.Pondelňajšia havária je najhorším leteckým nešťastím v Indonézii od decembra 2014. Lietadlo spoločnosti AirAsia sa vtedy zrútilo do mora, pričom zomrelo všetkých 162 ľudí na palube.Boeing 737 MAX 8 sa vyrába od roku 2016. Havarované lietadlo bolo dodané spoločnosti Lion Air iba v auguste. Odborník na letectvo Gerry Soejatman povedal BBC, že tento model máva okrem iného problémy s udržiavaním letovej hladiny.Mexiko: V severnom Mexiku havarovalo v silnej búrke lietadlo spoločnosti Aeromexico s viac ako 100 ľuďmi na palube. Nikto nezahynul, 85 ľudí utrpelo zranenia, niektorí z nich vážne.Kuba: Krátko po štarte z medzinárodného letiska v hlavnom meste Havana sa zrútil Boeing 737-200, ktorý prevádzkovali kubánske aerolínie Cubana de Aviación. Obetí: 112.Alžírsko: Vojenské lietadlo sa zrútilo okolo 08.00 h miestneho času krátko po štarte z letiska na vojenskej základni Búfárík na severe krajiny, ležiacej asi 25 kilometrov od hlavného mesta Alžír. Lietadlo typu Il-76 malo namierené do západoalžírskeho mesta Baššár. Stroj sa zrútilo krátko po štarte, ešte v areáli letiska na vojenskej základni. Obetí: 257.Irán: Na juhu krajiny sa zrútilo dopravné lietadlo iránskej leteckej spoločnosti Aseman so 60 cestujúcimi a šiestimi členmi posádky na palube. Haváriu, ktorej príčinou boli zrejme nepriaznivé poveternostné podmienky nikto neprežil.Rusko: Dopravné lietadlo ruskej regionálnej leteckej spoločnosti Saratovské aerolínie sa zrútilo krátko po vzlietnutí z moskovského medzinárodného letiska Domodedovo. Stroj typu An-148 smeroval z Moskvy do mesta Orsk na južnom Urale. Obetí: 71 (65 cestujúcich a šesť členov posádky)Rusko: Niekoľko sekúnd po štarte z letiska v Soči sa do mora zrútilo vojenské lietadlo typu Tu-154. Medzi obeťami boli aj členovia ruského vojenského speváckeho súboru Alexandrovovci. Vyšetrovacia komisia dospela k záveru, že tragédiu "mohla spôsobiť priestorová dezorientácia pilota". Obetí: 92 (84 cestujúcich a osem členov posádky).Rusko: Lietadlo Boeing 737 nízkorozpočtovej leteckej spoločnosti FlyDubai sa zrútilo pri pristávacom manévri na letisku v juhoruskom meste Rostov nad Donom. Obetí: 62.Egypt: Ruské dopravné lietadlo Airbus A321 spoločnosti Metrojet s 224 osobami na palube, smerujúce z egyptského letoviska Šarm aš-Šajch do Petrohradu, sa v dôsledku teroristického útoku zrútilo na Sinajskom polostrove približne 22 minút po štarte. Všetci pasažieri i členovia posádky zahynuli. Takmer všetky obete tragédie boli občanmi Ruskej federácie.Francúzsko: Dopravné lietadlo Airbus nemeckej spoločnosti Germanwings sa zrútilo vo francúzskych Alpách neďaleko mesta Barcelonnette. Vyšetrovanie ukázalo, že stroj zámerne naviedol k zemi prvý pilot, ktorý mal psychické problémy. Obetí: 150.Indonézia: Dopravné lietadlo Airbus A320 spoločnosti AirAsia zmizlo z radarov nad Jávskym morom. Lietadlo smerovalo do Singapuru. Indonézia ukončila 18. marca 2015 pátranie. Obetí: 162.Ukrajina: Malajzijské dopravné lietadlo Boeing 777 smerujúce z Amsterdamu do Kuala Lumpuru sa zrútilo na východe Ukrajiny. Väčšina cestujúcich bola z Holandska. Stroj sa zrútil 40 kilometrov od ukrajinsko-ruskej hranice v katastri obce Hrabove. Medzinárodné vyšetrovanie ukázalo, že lietadlo bolo zasiahnuté raketou vystrelenou z ruského protilietadlového raketového systému Buk. Obetí: 298 (vrátane 80 detí a 15 členov posádky).Malajzia: Dopravné lietadlo spoločnosti Malaysia Airlines s 239 ľuďmi na palube zmizlo dve hodiny po odlete z Kuala Lumpuru do Pekingu. Boeing 777 sa podľa predpokladov zrútil do mora, jeho vrak sa doteraz nenašiel. Obetí: 239 (227 cestujúcich a 12 členov posádky).Nigéria: Dopravné lietadlo so 153 osobami na palube sa zrútilo na budovu v husto obývanej štvrti nigérijskej hospodárskej metropoly Lagos. K nehode došlo krátko pred pristátím na letisku v Lagose, kam lietadlo smerovalo z hlavného mesta Abuja. Zahynuli všetci cestujúci na palube a ďalší ľudia na zemi. Obetí: 200.Rusko: Pri ruskom meste Jaroslavľ havarovalo lietadlo Jak-42 aj s miestnym profesionálnym hokejovým mužstvom Lokomotiv bezprostredne po štarte z miestneho letiska Tunošna. Následkom nehody zahynulo sedem členov posádky a všetkých 37 cestujúcich vrátane slovenského hokejistu Pavla Demitru. Prežiť sa podarilo len ťažko zranenému členovi posádky Alexandrovi Sizovovi. Obetí: 44.Pakistan: Pakistanské dopravné lietadlo sa zrútilo v horách pri hlavnom meste Islamabad. Airbus A320 havaroval v pohorí Margalla počas pokusu o pristátie v Islamabade. Lietadlo patrilo súkromnej leteckej spoločnosti Airblue. Obetí: 152.India: Dopravné lietadlo Boeing 737, ktoré odštartovalo z Dubaja, zišlo na letisku v Mangalúru na juhozápade Indie z mokrej pristávacej dráhy. Stroj skončil v blízkom lesnatom poraste a začal horieť. Na palube sa nachádzalo 160 indických cestujúcich a šesť členov posádky. Obetí: 158.Jemen: Dopravné lietadlo A310 jemenských aerolínií sa zrútilo do Indického oceánu pri Komorských ostrovoch. Stroj odštartoval z jemenského hlavného mesta Saná a zrútil sa za zlého počasia 15 minút pred pristátím na komorskom letisku Moroni. Podarilo sa zachrániť iba 14-ročné francúzske dievča komorského pôvodu. Obetí: 152.