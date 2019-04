Indonézsky prezident rozhodol o presunutí hlavného mesta z Jakarty

Myšlienka presunutia hlavného mesta je navrhovaná už desaťročia. Prezidenta zrejme presvedčili problémy s hustým osídlením Jakarty, viaznucou dopravou a znečistením.

Jakarta 29. apríla (TASR) - Indonézsky prezident Joko Widodo v pondelok rozhodol o presunutí hlavného mesta z Jakarty do iného mesta mimo ústredného indonézskeho ostrova Jáva. Presná lokalita novej metropoly ešte nie je stanovená, pričom tento proces môže trvať do desiatich rokov, oznámil indonézsky rezort plánovania.



V širšej metropolitnej oblasti Jakarty žije podľa odhadov 30 miliónov obyvateľov. Jáva je iba štvrtým najväčším indonézskym ostrovom, avšak žije tam vyše 140 miliónov ľudí, čo je viac než polovica celkového obyvateľstva Indonézie. Favoritom na nové hlavné mesto je Palangka Raya na ostrove Borneo, informuje stanica Sky News.



Palangka Raya je priestorovo omnoho väčšia než Jakarta a má iba štvrť milióna obyvateľov. Je tu tiež nižšie riziko zemetrasení a sopečných výbuchov. Myšlienka presunutia hlavného mesta je navrhovaná už desaťročia. Prezidenta zrejme presvedčili problémy s hustým osídlením Jakarty, viaznucou dopravou a znečistením.



Presťahovaním metropoly do mesta Palangka Raya by sa zároveň presunulo hlavné mesto bližšie ku geografickému stredu krajiny, vyvážila by sa dominancia Jávy a posilnila ekonomika v provincii Kalimantan.



Podľa tlačovej agentúry AP vláda rokovala o troch alternatívach. Ďalšími dvoma sú presunutie metropoly blízko Jakarty alebo ponechanie súčasného stavu s tým, že by sa vládne budovy presunuli do špeciálnej zóny v okolí prezidentského paláca. Minister plánovania Bambang Brodjonegoro však preferuje východnú časť krajiny.



Vláda tvrdí, že iba štyri percentá odpadovej vody v Jakarte sa čistia, čo spôsobuje masívne znečistenie riek a kontamináciu podzemných vôd, ktoré zásobujú mesto. Dopravné zápchy stoja ročne ekonomiku 6,5 miliardy dolárov.



Medzi ďalšie krajiny, ktoré presunuli svoje metropoly, patria: Brazília (z Ria de Janeiro do Brazílie), Nigéria (z Lagosu do Abuje), Mjanmarsko (z Rangúnu do Nepjita), Pakistan (z Karáči do Islamabadu), Kazachstan (z Alma-Aty do Astany), Srí Lanka (z Kolomba do Kótté), Palau (z Kororu do Ngerulmudu) či Tanzánia (z Dar es Salaamu do Dodomy).