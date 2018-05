Inšpektori ukončili vyšetrovaciu misiu v sýrskom meste Dúmá

Západné veľmoci obviňujú z použitia jedovatého plynu v Dúme vládu sýrskeho prezidenta Bašára Asada, podporovanú Ruskom.

Moskva 4. mája (TASR) - Inšpektori Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) ukončili vyšetrovanie v sýrskom meste Dúmá, kde došlo 7. apríla k predpokladanému chemickému útoku, ktorý vyvolal napätie v medzinárodných vzťahoch. V piatok o tom informovala OPCW aj Rusko.



OPCW oznámila, že odborníci z jej vyšetrovacej misie priniesli vzorky z Dúmy na analýzu do laboratórií vybraných samotnou organizáciou - proces analýzy môže trvať najmenej tri až štyri týždne.



OPCW so sídlom v holandskom Haagu tiež uviedla, že jej tím bude pokračovať v práci "na získavaní ďalších informácií a materiálu".



Medzinárodná organizácia vydá podľa očakávania správu o zisteniach expertov, ale ako upozornila, nie je možné povedať, kedy správa o aprílovom útoku vyjde. Jej inšpektori nie sú poverení určiť vinníka útoku - majú iba úlohu stanoviť, či boli v Dúme použité chemické zbrane a aké. Vstup inšpektorov do Dúmy bol niekoľkokrát odložený z obáv o bezpečnosť.



Hovorca ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov v piatok takisto uviedol, že skupina inšpektorov OPCW "ukončila misiu" zameranú na vyšetrenie útoku zo 7. apríla.



Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová vyhlásila, že inšpektori OPCW vyzdvihli v Sýrii vzorky z jedného laboratória a zo skladu.



Západné veľmoci obviňujú z použitia jedovatého plynu v Dúme vládu sýrskeho prezidenta Bašára Asada, podporovanú Ruskom. Spojené štáty, Francúzsko a Británia v reakcii na útok bombardovali sýrske vládne ciele, pripomenula tlačová agentúra AP.